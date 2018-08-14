Взболтать, но не смешивать: 5 заповедей в общении с барменами

Бармены — народ креативный и специфичный. Закрутить увлекательный разговор с ними просто, но вот поймут ли, что тебе на самом деле надо и какой коктейль ты хочешь, не факт.

Так как же найти общий язык с профессиональными барменами и ворваться в пятничный вечер в хорошем расположении духа? В поисках честных ответов редакция WMJ.ru напрямую отправилась к профессионалу своего дела — опытному бартендеру Дмитрию Урусову

Для того чтобы общаться с барменом, в первую очередь нужно понимать, чем он вообще занимается. В баре мы создаем особую атмосферу. Она домашняя, уютная и располагающая. Как нам это удается? Да мы просто любим то, что делаем, и всегда приходим в хорошем настроении на работу. Бар — это наш дом, а все люди — его званые гости.

Определяемся с основой

На самом деле заглядывать в коктейльную карту и изучать состав каждого напитка (а их может быть больше сотни) — дело не самое благодарное. Не бойся говорить бармену, какой алкоголь ты предпочитаешь и что пила до этого.

На джине получается освежающий и кислый напиток, на роме — сладковатый, а на виски — плотный и наполненный. Плюс всегда можно попросить попробовать напиток, чтобы определиться наверняка.

Выбираем наполнение

Что касается самого наполнения коктейля — даже классический можно попросить сделать «под себя». Тех же видов негрони огромное множество — кто-то может добавить просекко и сделает коктейль более сладким или ликер на основе вина в сочетании с вермутом, чтобы поиграть с горечью.

Конечно, самый популярный вкус — кисло-сладкий. Такое сочетание действительно нравится практически всем. Так что, если совсем не разбираешься в барной карте, проси именно его.

Берем все в свои руки

Популярное обращение к бармену «Сделай на свой вкус» довольно опасно и всегда норовит пустить вечер по наклонной. У тех, кто работает в баре, довольно специфический вкус… Утром после смены единственная мысль — расслабиться, и в ход тут идет и пиво с бурбоном, и чистый алкоголь, и чаще все напитки безо льда. Не всем клиентам такое может понравиться, поэтому опытный бармен уточнит, что ты хочешь. Ну а новичок может принести что-то экстраординарное…

Не бойся ошибок

Но если ты все-таки попала в такую ситуацию, что пить содержимое бокала просто невозможно, молчать об этом не стоит. Сразу зови того, кто это сделал, и проси принести другой коктейль. Бармен спросит, что именно не понравилось, и исправит недочеты.

Не переходи грань

Многие сталкивались с недобросовестными барменами. Это нормально, и никуда не деться от того, что в клубах и некоторых барах недоливают алкоголь. Да, это неприятно, но не стоит думать, что все поступают так же, и подозрительно относиться к каждому человеку за барной стойкой. Только себе испортишь настроение.

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Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK