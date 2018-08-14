«Это что за штуковина?»: итальянцы пробуют грузинскую кухню — угарное видео

Один из гостей захотел даже использовать суп харчо как лосьон для бритья — ведь у него такой потрясающий запах!

Это видео было опубликовано на Youtube-канале «Итальянцы by Kuzno Productions», где авторы знакомят итальянцев с кухней и культурой разных стран, а также снимают развлекательные ролики на другие темы. И на этот раз пришла очередь грузинской кухни.

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Для начала иностранцы попробовали суп харчо. Они выделили его запах и яркий вкус специй. А итальянец по имени Мауро даже вздумал использовать суп как лосьон для бритья, потому что у него очень хороший запах.

"Грузины, накрывайте стол, мы с Роберто на следующем автобусе едем к вам", — сказал он, смеясь.

После харчо гостям принесли хачапури по-аджарски. Мауро вспомнил, что однажды ел его в грузинском ресторане, и заявил, что вышел тогда из заведения самым счастливым человеком в мире. Остальным итальянцам хачапури тоже пришелся по душе.

Третьим блюдом иностранцам предложили хинкали. Все они сразу же сравнили его с равиоли — это итальянское изделие из теста с разными начинками. Андреа хинкали не понравился, а про название он сказал, что оно звучит «немного по-китайски». А самый веселый гость канала — Мауро — пошутил, что хинкали похоже на мешочек со льдом, который прикладывают к голове.

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Также итальянцам принесли сациви. Они подметили, что у блюда деликатный вкус, а Кьяра заявила, что все хвалятся итальянской кухней, но и грузинская тоже очень хороша.

На десерт авторы канала принесли чурчхелу, чем удивили гостей, которые спрашивали, что же это такое.

"А вот этого я никогда не видел!" — говорит Мауро.

"Мадонна, это что, чьи-то лапки?" — спрашивает у него Роберто.

Итальянцы отметили, что ничего подобного в итальянской кухне нет, однако заявили, что десерт не очень яркий на вкус. Но и про чурчхелу Мауро не мог не пошутить. «А если поджечь веревочку, она взорвется?» — спросил он, чем рассмешил своего друга Роберто.

В целом итальянцам понравилась грузинская кухня и они отметили, что как-нибудь обязательно посетят Грузию.