«Дикий» гастропаб с мясом на хоспере, чакапули и хашлама. Новые места в Казани

Все в жизни когда-нибудь заканчивается: рабочий день, отпуск, лето. Правда, есть кое-что, что не заканчивается никогда — открытие в Казани новых кафе и ресторанов. Оно вечно, как ожидание дня зарплаты. За последние пару недель город пополнился четырьмя заведениями.

«Дикий»

На Пушкина открылся гастропаб «Дикий». В меню стейки, мясо на хоспере (что-то вроде гриля и мангала вместе), бургеры, морепродукты, салаты, десерты и пиво, виски, ром и алкогольные коктейли. В обед можно зайти на бизнес-ланч, а после утомительной работы — в караоке на вокальную терапию, например. Средний чек — 1 500 рублей.

Гастропаб «Дикий». Фото: instagram.com «London»

Там же, на Пушкина, открылся караоке-бар «London». Кухня европейская. Заведение предлагает закуски, салаты, брускетты с овощами или лососем и клубникой, ростбиф с клюквенным джемом, десерты, коктейли, лимонады и чай. Есть вегетарианские блюда. Средний чек — 700 — 800 рублей.

Караоке-бар «London». Фото: instagram.com «Love.Ashe»

Ресторан кавказской кухни «Love.Ashe» открылся в жилом комплексе «Казань XXI век» на улице Габдуллы Кариева. Пока заведение работает в техническом режиме, официальное открытие планируют ближе к сентябрю. В меню все кавказское: хинкали, харчо, чахохбили, оджахури, накеци, хашлама, джигяри, чашушули и чакапули. Неподготовленный посетитель может слегка запутаться в названиях блюд. Для таких случаев есть два простых слова — цыпленок табака. Европейскую и американскую кухни тоже предлагают. Все блюда готовят повара из Еревана. Алкоголя в ресторане пока нет. Средний чек — 1 000 рублей.

Ресторан «Love.Ashe». Фото: inde.io «Old District»

Лаундж-бар «Old District» открылся на Нариманова. Заведение работает в тестовом режиме. Официально бар заработает в начале сентября. Кухня — европейская. В меню закуски, салаты, супы, бургеры, мясной ростбиф, рыба и лимонады. Средний чек — 1 000 −1 200 рублей.

Лаундж-бар «Old District». Фото: instagram.com Походы в кафе и рестораны можно отложить до уютной осени. Пока лето не оставило казанцев на произвол судьбы, лучше поехать за город, чтобы пропахнуть шашлычным дымом, искупаться в озере и послушать ночное пение комаров под ухом. Где достать готовый маринованный шашлык, читайте в материале e-Kazan.ru «5 мест с доставкой мяса для шашлыка, которые сэкономят время».

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