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В Челябинском ресторане подают моющее средство вместо сока
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В Челябинском ресторане подают моющее средство вместо сока 

Уральский меридиан 56 минут назад
Фото: Уральский меридиан
30 тысяч рублей за моральный вред составила компенсация одного из челябинских ресторанов. Курчатовский районный суд Челябинска взыскал компенсацию за полученный ожог пищевода посетителем.
Представитель ответчика счел, что истец преувеличил негативные последствия, ссылаясь на конкуренцию. Однако при прохождении медицинского обследования, после такого угощения у девушки диагностировали хронический гастрит. Само же происшествие произошло в ресторане при отеле в котором девушка остановилась. В феврале 2018 года она остановилась в одном из отелей Челябинска, во время завтрака девушка налила из графина с табличкой «яблочный сок» жидкость. Но после глотка исходя из вкуса она поняла, что напиток не соответствовал его маркировки. Официант и менеджер, попробовав эту же жидкость, выплюнули ее, девушка попросила вызвать бригаду скорой помощи. При осмотре врач диагностировал ожог пищевода. Суд пришел к выводу, что ответчик оказал услуги ненадлежащего качества, повлекшие причинение физических страданий истцу.
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