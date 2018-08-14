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«Откуда рыба?»: красноярские чиновницы приготовили краснокнижного тайменя и отказываются отвечать на вопросы
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«Откуда рыба?»: красноярские чиновницы приготовили краснокнижного тайменя и отказываются отвечать на вопросы 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
История с краснокнижным тайменем, которого приготовили в Красноярске для известного шоу «Поедем поедим», получила свое развитие. Корреспондент «360» пообщался с шеф-поваром, который участвовал в съемке эпизода.
«У них свой был таймень. Меня позвали только готовить», — пояснил Дмитрий Колмаков.
По словам повара, в его ресторане тайменя не готовят. Существует возможность получить специальное разрешение, но его выдают поштучно даже северным народам: одну рыбу на одну семью — в этом и заключается квота.
На следующий день после скандальных публикаций в Fасеbook о незаконности «гастрономического изыска», администрация ресторана «Гадалов» опубликовала в своем Instagram пост, где указала, что рыбу ведущий программы привез сам из Эвенкии.
Правда, откуда на столе съемочной группы телеканала НТВ оказалась рыба, которую нельзя ловить, достоверно выяснить так и не удалось. Министр культуры Красноярского края и ее заместитель, которые «угостили» передачу тайменем, от комментариев отказываются, ссылаясь на несуществующего пресс-секретаря. Известно, что у Елены Мироненко, возглавляющей министерство культуры региона, за последние три года сменились пять специалистов в пресс-службе. Журналисты с нетерпением ждут, когда в краевом Минкульте эту должность кто-нибудь займет, и этот человек ответит на важные вопросы. Пока жители Красноярска обратились с запросом в другую структуру — природоохранную прокуратуру.
Трэвел-шоу «Поедем поедим» телеканала НТВ приехала в Красноярск на съемки в минувшие выходные. По замыслу передачи, в каждом выпуске ее ведущий Джон Уоррен вместе с местными поварами готовит какое-то национальное экзотическое блюдо — то, чем особенно славится регион. В Красноярске ему предложили огромную северную рыбу — тайменя, который занесен в Красную книгу и запрещен к ловле.
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