«Откуда рыба?»: красноярские чиновницы приготовили краснокнижного тайменя и отказываются отвечать на вопросы

История с краснокнижным тайменем, которого приготовили в Красноярске для известного шоу «Поедем поедим», получила свое развитие. Корреспондент «360» пообщался с шеф-поваром, который участвовал в съемке эпизода.

«У них свой был таймень. Меня позвали только готовить», — пояснил Дмитрий Колмаков

По словам повара, в его ресторане тайменя не готовят. Существует возможность получить специальное разрешение, но его выдают поштучно даже северным народам: одну рыбу на одну семью — в этом и заключается квота.

На следующий день после скандальных публикаций в Fасеbook о незаконности «гастрономического изыска», администрация ресторана «Гадалов» опубликовала в своем Instagram пост, где указала, что рыбу ведущий программы привез сам из Эвенкии.

Правда, откуда на столе съемочной группы телеканала НТВ оказалась рыба, которую нельзя ловить, достоверно выяснить так и не удалось. Министр культуры Красноярского края и ее заместитель, которые «угостили» передачу тайменем, от комментариев отказываются, ссылаясь на несуществующего пресс-секретаря. Известно, что у Елены Мироненко , возглавляющей министерство культуры региона, за последние три года сменились пять специалистов в пресс-службе. Журналисты с нетерпением ждут, когда в краевом Минкульте эту должность кто-нибудь займет, и этот человек ответит на важные вопросы. Пока жители Красноярска обратились с запросом в другую структуру — природоохранную прокуратуру.