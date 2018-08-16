В фестивале карельского пирога «Калитка» в Тверской области примут участие делегации из разных стран

18 августа в селе Толмачи Лихославльского района пройдёт фестиваль карельского пирога «Калитка». Гости познакомятся с особенностями карельской кухни, культуры и языка. Участие в мероприятии примут делегации из Республики Карелия, а также Белоруссии и Финляндии.

Фестиваль «Калитка» проводится в Тверской области уже в четвёртый раз. На 23-й международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017» в Москве событие заняло первое место в конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017».

Откроет фестиваль шествие в национальных костюмах и театрализованная музыкальная постановка «Сказ о переселении карел». На сцене выступят фолк-коллективы из разных городов. Гости смогут попробовать традиционные карельские пироги «калитка», проголосовать за участников конкурса «Самый лучший карельский пирог» и попробовать приготовить это блюдо на мастер-классе.

Также в программе — историческая реконструкция эпизода переселения карел на тверскую землю, кулинарный поединок ресторанов и кафе Лихославльского района с присвоением звания «Лидер карельской кухни», знакомство с историей села Толмачи, литературой по краеведению и карельскому языку, карельскими играми и танцами, древними ремёслами.