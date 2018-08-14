Неугомонная Бузова нанесла сокрушительный удар по будущему Тимати

Поющая телеведущая Ольга Бузова расширяет свою бизнес-империю. Артистка откроет второй ресторан быстрого питания.

В начале лета Ольга решила попробовать себя в новом качестве и открыла собственную закусочную, которая носит название BUZfood. Бистро разместилось на Цветном бульваре в Москве и быстро приобрело популярность у жителей столицы. А уж для фанатов Бузовой это место стало настоящей Меккой.

Поющая телеведущая решила не останавливаться на достигнутом. В блажащее время звезда планирует распахнуть для посетителей двери нового ресторана. «Нам было очень важно выбрать правильное место для заведения. Все-таки подготовка к открытию первого ресторана шла два года, и второй не должен был ему уступать по уровню. Дизайн будет схожим, это все-таки франшиза. Меню также будет похожим, но свою изюминки у второго ресторана все-таки присутствуют», — сообщил представитель Бузовой журналисту StarHit

В подготовке заведения к открытию Ольга принимает непосредственнее участие. Она с особой тщательностью отбирает поставщиков продуктов, ведь для нее очень важно, чтобы ее поклонники смогли вкусно поесть.