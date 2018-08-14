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Организаторы рассказали, что ждать в этом году от «Молочной страны»
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Организаторы рассказали, что ждать в этом году от «Молочной страны» 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Ежегодный фестиваль «Молочная страна» стартует 25 августа в 10 утра в Уфе возле Конгресс— холла и продлится до 21 часов вечера. Работа всех основных, уже традиционных площадок, продлится до 17 часов. Изюминкой нынешнего года станет гастрономическое шоу — с 18 до 19 часов. На 11 фудктраках (павильонах) будут работать ведущие повара республики, которые приготовят для всех желающих самые известные национальные блюда. Закончится фестиваль вечерней программой.
В Уфу приедет экспедиция «Гастрономическая карта России». Её цель: нанесение ферм и предприятий по производству продуктов, ресторанов и кафе, специализирующихся на региональной кухне, а также туристических маршрутов, связывающих все эти аспекты, на интерактивную карту. Мероприятие широко освещается в федеральных СМИ и на национальном туристическом портале Russia.Travel.
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