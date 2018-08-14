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Билл Мюррей напал на фотографа
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Билл Мюррей напал на фотографа 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Питер Саймон, фотограф и брат американской певицы Карли Саймон, обвинил актера в нападении в одном из ресторанов на острове Мартас-Винъярд, штат Массачусетс.
Согласно полицейскому протоколу, Билл рассказал, что Питер фотографировал его и мешал ему заниматься своими делами. Саймон, в свою очередь, заявил, что был в ресторане на задании, делая снимки гостей для местной газеты, когда Мюррей неожиданно схватил его и вылил напиток ему на рубашку. Позже фотограф рассказал другому изданию, что актер подошел к нему сзади, схватил и развернул, указав на выход из ресторана. Саймон вспомнил, как Билл пообещал вышвырнуть его из заведения и нанес некоторый физический вред.
Обиженный фотограф даже припомнил в интервью случай, когда спросил у Мюррея, знает ли он о нем. Саймон был уверен в своей известности, как профессиональный репортер. Но к его удивлению актер просто ответил: «А ты знаешь, кто я?»
Владелица ресторана приняла сторону звезды Голливуда. По мнению девушки, которым она поделилась с полицией, Питер Саймон действительно проник в заведение только ради снимков Билла Мюррея. Вдобавок ко всему, стало известно, что у фотографа не было никакого задания в ресторане, и он на самом деле мешал посетителям. Полицейские запретили Саймону снова появляться в заведении, пообещав привлечь его к ответственности в следующий раз.
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