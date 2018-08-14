Денис Иванов откроет в гостинице «Азимут» паназиатский ресторан

Компания ресторатора Дениса Иванова готовится запустить в Новосибирске новый проект. Название его пока не утверждено, но уже точно известно, что это будет заведение паназиатской кухни.

Новый ресторан займёт часть холла отеля «Азимут», где раньше находился лобби-бар. Сейчас это помещение отгорожено стеной, а внутри уже идут ремонтные работы. Информацию о том, что здесь появится новое заведение Иванова НГС подтвердили в руководстве отеля.

Как рассказал корреспонденту НГС сам ресторатор, новый проект будет посвящен популярной сейчас паназиатской кухне.

«Там будут блюда из Японии, Китая, Таиланда, Вьетнама и Кореи. Единственное, чего там точно не будет, так это европейской», — пояснил Денис Иванов.

Название нового ресторана пока не утверждено, работать он должен начать не раньше октября этого года. В помещении площадью 200 кв. м будет 80 мест.

У Иванова уже есть одно заведение исключительно восточной кухни — изакая-бар KU, который открылся в позапрошлом году в Москве тоже в отеле сети «Азимут». Это заведение почти исключительно японской кухни, главным блюдом здесь является рамен. На вопрос, почему в Новосибирске не открыть точно такую же лапшичную, Иванов ответил, что не верит в успех в Новосибирске проектов, специализирующихся на каком-то одном блюде.

Формат KU, впрочем, получит развитие в Москве. В этом году в столице должно появиться ещё одно заведение под этим названием, которое откроется на Большой Грузинской улице буквально в 100 метрах от 1-й Тверской-Ямской.

Паназиатскую кухню можно считать сегодня самым популярным направлением у рестораторов. В этом же жанре решили открыть новое заведение владельцы винного бара Pardon my French. Последние два проекта владельцев Twiggy и «Мамин Сибиряк» также посвящены кухням Вьетнама и Китая.