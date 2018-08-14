Ресторан Marle Bua в Томске закрыли из‐за массового отравления посетителей

В Томске на 45 суток закрыли известный в городе ресторан Marle Bua. Изысканной средиземноморской кухней в нем отравились сразу несколько посетителей, сообщило «РИА Томск».

Против руководства компании, которой принадлежит ресторан, возбудили административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.