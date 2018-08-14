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Ресторан Marle Bua в Томске закрыли из‐за массового отравления посетителей
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Ресторан Marle Bua в Томске закрыли из‐за массового отравления посетителей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Томске на 45 суток закрыли известный в городе ресторан Marle Bua. Изысканной средиземноморской кухней в нем отравились сразу несколько посетителей, сообщило «РИА Томск».
Против руководства компании, которой принадлежит ресторан, возбудили административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
Выездную проверку в помещениях и на кухне общепита провели сотрудники Роспотребнадзора. В ближайшее время причина инфекционных заболеваний посетителей станет понятна. О каком конкретно заболевании идет речь, не уточняется. Количество пострадавших также неизвестно.
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