Восстание чебуреков: новосибирцы против москвичей

Открывшийся в конце июля «Плов бери» — это упрощённая фастфуд-версия столичной сети «Чайхана номер один», с которой, собственно, и пошла всероссийская мода на рестораны среднеазиатской кухни без среднеазиатов. То есть не этнические заведения, принадлежащие узбекам или киргизам и открытые прежде всего для земляков, а вполне европейские проекты, где лагман, плов и манты — это просто результат холодного маркетинга. Ну а что, обходятся же наши японские и итальянские ресторации без японцев и итальянцев. Чем узбекская кухня хуже?

Строго говоря, ничего принципиально нового в «Плов бери» нет: заведения примерно с таким же составом блюд в Новосибирске уже работали. Это, например, «Восточный двор» столичной корпорации «Планета гостеприимства». Но компания разорилась, и ниша оказалась вакантной.

Из новосибирских рестораторов этот формат решила освоить группа «Конвест», открывшая в здании гостиницы «Центральная» на Ленина «Слово плову». У этой компании уже есть своя чайхана — «Аджикинежаль». Это название написано на логотипе шрифтом поменьше. Причём между брендами, начертанными кириллицей, зачем-то вставили английское by (в данном случае оно значит «от»), которое здесь смотрится непонятным «ву».

«Плов бери»: поесть как москвич

Заведение заняло сразу два отсека в «МЕГЕ». Так уж вышло, что до этого здесь работали блинная и точка с условно русской кухней. Такой вот получается символизм. Обслуживание в «Плов бери» устроено по столовскому принципу: берёшь поднос и движешься с ним по раздаче, собирая всё, что нравится.

Первое, что бросается в глаза, — интернациональность кухни. В салатах нашлось место цезарю, список супов вообще начинается с том яма (с ним соседствуют борщ и харчо). А в разделе «Горячее» половина блюд имеет мало общего со среднеазиатской кухней. Тут вам и гречка, и скумбрия на гриле, и даже рататуй. Всё это лежит на открытой витрине — и, понятное дело, сохнет. Для риса с овощами это, может, и ничего, но как есть долму без соуса? Вы серьёзно?

Предлагаете купить люля-кебаб, который пожарили непонятно когда и только разогреют? Спасибо, нет.

Главная опасность, впрочем, подстерегает клиента в ценниках. Часть блюд продают порционно, а часть — на вес. И даже если вы в курсе этой хитрости, будьте готовы следить за тем, чтобы вам положили столько, сколько вы реально хотите съесть, а не щедро наваленную (за ваш счёт) гору еды.

Включив в название слово «плов», заведение предлагает сразу три вида этого блюда. Точнее, предлагало в первые дни работы. Второй раз я заехал туда в выходные и обнаружил в наличии только один. Ну, может, остальное уже съели, подумал я. Бывает. Но по количеству покупателей этого не скажешь: у раздачи было немноголюдно.

Теперь о самой еде. Лагман за 159 рублей вполне годный. Не шедевр, но лапша, как положено, упруга, а бульон насыщен. Рулетики из баклажанов с сыром (126 рублей) тоже неплохи, но это такое сочетание, которое сложно испортить. В общем, нормально, но без восторгов.

Кок-самса с зеленью за 69 рублей — запечённый пирожок из тонкого теста — хорошая альтернатива всякой жирной и тяжёлой выпечке. Тоже неплохо и необычно (если под обычным иметь в виду стандартный набор блюд в «узбекских» забегаловках).

А вот с пловом вышла незадача. По умолчанию (я специально не стал уточнять, сколько мне его нужно) этого плова мне навалили аж 440 граммов, что потянуло на 444 рубля. А блюдо оказалось на твёрдую тройку. То есть по минимуму в нем всё вроде есть, но если вы не голодны, то уже после пятой-шестой ложки захотите отодвинуть тарелку в сторону.

То есть местный плов — это такой, знаете ли, духовный брат бургера из «Макдоналдса» . Только по цене крафтовой бургерной.

В каком-то смысле я поел, как в хорошем ресторане: вместе с напитком обед обошёлся в 897 рублей. В другой ситуации было бы разумней сходить в Puppen Haus. Даже сэкономил бы, пожалуй.

«Слово плову»: гигантские чебуреки, бездонные манты

Первую точку новосибирской сети «Слово плову» открыли на улице Ленина в начале августа (вторую уже строят на фуд-корте «Ауры»). Заведение состоит из двух небольших залов. Список блюд здесь отрадно краток. Потому что чем больше позиций в фастфуде, тем больше шанс, что где-то что-то пойдёт не так. За это сразу ставлю дополнительный балл. Зачем мне в среднеазиатском заведении гречка и борщ?

Большинство блюд здесь готовят в одном варианте (только супов два: лагман и шурпа). Из горячего — только манты, плов, шаурма и чебуреки (двух размеров). Так что определиться с выбором несложно. Так же, как и перепробовать всё перечисленное за два-три посещения.

Из супов мне как-то особенно понравился лагман (175 рублей). Строго говоря, здесь это даже не суп, а какой-то восточный вариант итальянской пасты: бульон такой густоты и насыщенности, что его можно считать соусом. Шурпа (149 рублей) — это плошка с говяжьим бульоном и здоровенным куском кости (отковыривать от неё мясо пластиковыми приборами не особо удобно).

Плов, в принципе, здесь не лучше и не хуже, чем в «Плов бери», но цена в 179 рублей за приличную порцию уже выглядит куда гуманней. Да и весь обед обошёлся меньше чем в 300 рублей.

С мантами (45 рублей штука) вышел чисто технологический казус. Так-то они совсем неплохи: вкусное, упругое тесто, рубленное мясо внутри. Плюс подают их сразу из мантоварки, а не разогревают приготовленные загодя. Однако блюдо тут же выкладывают на бумажную подложку, к которой оболочка моментально прилипает.

Берёшь потом этот мант, и кусок его дна остаётся на бумажке вместе с бульоном.

Всё-таки подачу должны разрабатывать повара, а не дизайнеры.

За огромными чебуреками (максимальный по размеру стоит 149 рублей) в новое заведение стоит прийти специально. Здесь их жарят прямо под заказ и отдают пухлыми, в пол-подноса, подушками. На вкус они тоже хороши (хотя и не так, как на вид). Но главное, что «Слово плову» — это едва ли не первое место в центре, которое эти чебуреки готовит именно так, правильно. Потому что продавать их уже полежавшими (да ещё и греть в микроволновке) — это преступление. Если не против Аллаха, то против желудка точно.

Итог битвы: победил вкуснейший

Московский «Плов бери» выигрывает в плане разнообразия, но уступает местному игроку в качестве, хотя это преимущество отнюдь не подавляющее. Тем более что к отдельным позициям новосибирского проекта тоже есть вопросы. Так что по части кухни счёт признаем равным.

Зато в точке «Слово плову» более адекватный прайс и нет этих махинаций с ценами за 100 граммов. Всё, что вы увидите на световых панно над стойкой, будет у вас в счёте именно в таком виде, а не помноженное на три.

Общий итог — 2:1 в пользу новосибирского заведения.

В общем, приведись мне выбирать, я бы пошёл в «Слово плову». А если их меню приестся, отправился бы уже в какую-то «еврочайхану» вроде «Баранжара» или «Чучвары». Тем более что обед там обойдется не то что бы дороже, чем в новом фастфуде.

Читайте также: Битва стаканов: Стас Соколов сравнил первую точку McCafe с новосибирской сетью Kuzina.