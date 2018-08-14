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Завод «Исток» в Северной Осетии возобновил производство шампанских вин
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Завод «Исток» в Северной Осетии возобновил производство шампанских вин 

ТАСС 39 минут назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Завод шампанских вин «Исток ЗШВ» в Беслане (Северная Осетия), осенью 2017 года получивший лицензию на производство игристых вин и винных напитков, возобновил выпуск продукции после многолетнего перерыва, сообщил ТАСС во вторник руководитель республиканского управления по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции Батраз Хидиров.
"Компания ООО «Исток ЗШВ» начала выпуск продукции — вин и шампанских вин. Задержка работы была связана с технологическим циклом производства шампанских вин и организационными мероприятиями запуска производства", — сказал Хидиров.
Осенью 2017 года предприятие получило лицензию на производство вина и шампанского. Весной на заводе состоялся технический запуск.
"Они опробовали линии, после чего получили акцизные марки, начали производить продукцию и платить налоги. В настоящее время предприятие выпускает шампанские вина и различные винные напитки", — пояснил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что завод планирует выпускать виноградные и фруктовые вина, шампанское и виноматериалы. Планы по объемам производства на начальном этапе не называются.
При этом, по словам Хидирова, в ближайшее время производство винной продукции могут начать и другие предприятия республики. «Не так давно получена лицензия на производство вин компанией ООО „РВП“ (Владикавказ), к лицензированию также готовится предприятие ООО „Парус“, — уточнил руководитель управления.
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