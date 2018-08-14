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На бесланском заводе «Исток» возобновили производство шампанских вин
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На бесланском заводе «Исток» возобновили производство шампанских вин 

«Это Кавказ» 33 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Завод шампанских вин «Исток ЗШВ» в североосетинском Беслане после многолетнего перерыва возобновил выпуск продукции. Лицензию на производство игристых вин и винных напитков предприятие получило в ноябре 2017 года.
«Компания ООО «Исток ЗШВ» начала выпуск продукции — вин и шампанских вин. Задержка работы была связана с технологическим циклом производства шампанских вин и организационными мероприятиями запуска производства", — рассказал ТАСС руководитель республиканского управления по госрегулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции Батраз Хидиров.
«Они опробовали линии, после чего получили акцизные марки, начали производить продукцию и платить налоги. В настоящее время предприятие выпускает шампанские вина и различные винные напитки», — пояснил глава управления.
Весной состоялся технический запуск производства, а лицензию на производство вина и шампанского «Исток ЗШВ» получил в ноябре 2017 года. Предприятие планирует выпускать виноградные и фруктовые вина, шампанское и виноматериалы.
Хидиров также отметил, что в скором времени производство винной продукции могут начать и другие предприятия республики. В частности, недавно лицензию на производство вин получило ООО «РВП» из Владикавказа, к лицензированию готовится еще одно предприятие — ООО «Парус».
Завод «Исток» был основан в 1995 году, предприятие выпускало игристые и тихие вина и занимало, по разным оценкам, от 20 до 30% российского рынка шампанского. В 2009 году производство было остановлено из-за крупных долгов предприятия.
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