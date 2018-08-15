Меню ресторана со звездой Мишлен произвело впечатление на Лолиту Милявскую

Многие наслышаны про рестораны со звездами Мишлен, и вот отечественной певице Лолите Милявской повезло лично побывать в одном из таких сверхпрестижных заведений. Особенно впечатлило Лолиту меню ресторана, которое было изготовлено в двух экземплярах, имеющих существенное различие — одно меню подавали мужчинам, а другое предлагали женщинам.

Отужинать в месте, чья высокая кухня получила признание звездой Мишлен — мечта каждого, ведь речь идет об одном из самых престижных ресторанов мира. И в Форте-деи-Марми, Провинции Лукка, Италия, Лолита с мужем посетили ресторан «La Magnolia del Byron», которое может похвастаться тем, что входит в число заведений с мировым званием. И кроме должного уровня сервиса и высокой кухни, которые, можно быть уверенным, пришлись по вкусу певице, внимание звезды привлекло и меню заведения. Супруги не сразу догадались, что простое и лаконичное меню в их руках разное.

Удивительно, однако меню артистки можно назвать неполным, поскольку в нем не было представлено важного фактора, который вполне способен повлиять на выбор заказываемых блюд — Лолите Милявской официант принёс меню без цен, в то время как её мужу предоставили возможность подсчитывать в уме, на сколько похудеет его кошелёк после заказов жены. Этот любопытный факт позабавил певицу, которая высоко оценила такую заботу о женщине. Ведь ограждая её от финансовых вопросов, заботливые хозяева переложили эту ношу на мужские плечи, позволив дамам в своём заведении целиком и полностью сконцентрироваться на изысканных блюдах и не переживать о деньгах.

К слову, это обычная практика в хороших европейских ресторанах. И наверняка можно получить определенное удовольствие, наблюдая за реакцией мужчины во время заказа. А вы бы сделали заказ по такому меню?

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 13 Авг 2018 в 9:29 PDT Любопытно, что Лолита высказала надежду, что эта практика получит популярность и в России, и обедая с супругом в одном из столичных заведений Милявская не будет знать итоговую сумму счёта. Впрочем, в ближайшем будущем артистке наверняка подвернётся не один случай отобедать в подобных заведениях — поскольку дочь Милявской уезжает на учебу в Польшу, можно надеяться, что визиты Лолиты в европейские страны станут куда более частыми, нежели сейчас.