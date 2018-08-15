Опасно для жизни: в томском ресторане отравились пятеро посетителей

Из-за грубых нарушений санитарного законодательства в центре Томска судебные приставы приостановили деятельность ресторана «Марле Буа». Поводом для такого решения стало отравление нескольких посетителей. В ходе последующей проверки инспекторами Роспотребнадзора выявлен ряд серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В частности, на кухне отсутствовали дезинфицирующие средства, была не исправна раковина для мытья рук и кухонного инвентаря, мойщицы посуды не имели санитарных книжек, нарушены правила хранения продуктов. Всего же зафиксировано десять нарушений.

В итоге Ленинский районный суд Томска приостановил работу ресторана на 45 дней. Как сообщили в пресс-службе УФССП по региону, ресторан принадлежит компании «ГудПроджект». В отношении руководства компании возбуждено дело по статье КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Отметим, что сотрудники межрайонного отдела судебных приставов опечатали кассовые аппараты, электрооборудование, холодильные установки, парадную дверь ресторана. Тем ни менее должнику предоставлена возможность для устранения выявленных нарушений, чем тот и воспользовался, а именно ежедневно проводить в помещении ресторана ремонтные работы. В случае досрочного устранения всех нарушений, приостановление деятельности может быть отменено по решению суда в более короткий срок.

Фото: pixabay.com.