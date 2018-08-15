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В Москве стартовал проект Bar Walking
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В Москве стартовал проект Bar Walking 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: Kitchenmag
«Афиша–Рестораны» представляет новый партнерский проект: прогуливаясь от бара к бару в компании известных краеведов, вы сможете под другим углом взглянуть на Москву.
Проект Bar Walking — следующая эволюционная ступень легкомысленного бар-хоппинга. Это прогулки по тщательно продуманным маршрутам вместе с профессиональными экскурсоводами, во время которых участники не только узнают много интересных фактов о Москве, но и посетят несколько специально отобранных баров. Комплиментом для каждого экскурсанта станет яркий летний микс Johnnie Fizz в подарок от партнера Bar Walking.
Первый маршрут — «Московские трактиры» — посвящен истории столичных питейных заведений, начиная с середины XIX века. Про холодильник с бородой, фрикасе-курасе, Шаляпина на столе и тет-а-тет с Чухой-Мухой расскажут Владимир Раевский и Саша Запоева.
Вторая экскурсия — прогулка вдоль Китайгородской стены. Был ли в Москве свой Чайнатаун, где находился Арбузный рынок, как наказали Салтычиху и какой дом связан с судьбой вторых царских жен — в увлекательных рассказах Алексея Дедушкина и Анны Демчиковой.
Акция продлится до конца августа. Маршруты и расписание экскурсий можно посмотреть на barwalking.afisha.ru.
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