В Prscco bar пройдет ужин в четыре руки

16 августа в Prscco bar (ул. Пятницкая, д. 24) для гостей будут готовить два шефа — Андрей Коробяк и Иван Ермилов. Гостей ждет ужин из четырех курсов, сочетание нордической кухни и средиземноморской в авторской интерпретации шефов.

Меню ужина в четыре руки:

Секретный комплимент;Арбуз с томатами и фисташковым маслом;Молочный ягненок, корень сельдерея, черные лисички;Мусс из цветочного меда с гербарием трав и граните из сезонных ягод.

Стоимость сета: 2 500 рублей. Ужин начнется в 19.00 и в 21.00. Рекомендуем бронировать столы заранее.

Фото: pr-служба ресторана.