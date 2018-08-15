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В Prscco bar пройдет ужин в четыре руки
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В Prscco bar пройдет ужин в четыре руки 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
16 августа в Prscco bar (ул. Пятницкая, д. 24) для гостей будут готовить два шефа — Андрей Коробяк и Иван Ермилов. Гостей ждет ужин из четырех курсов, сочетание нордической кухни и средиземноморской в авторской интерпретации шефов.
Меню ужина в четыре руки:
Секретный комплимент;Арбуз с томатами и фисташковым маслом;Молочный ягненок, корень сельдерея, черные лисички;Мусс из цветочного меда с гербарием трав и граните из сезонных ягод.
Стоимость сета: 2 500 рублей. Ужин начнется в 19.00 и в 21.00. Рекомендуем бронировать столы заранее.
Фото: pr-служба ресторана.
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