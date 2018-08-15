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Мединский: проходящий в Рязани форум древних городов призван укрепить межкультурные связи
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Мединский: проходящий в Рязани форум древних городов призван укрепить межкультурные связи 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: МедиаРязань
РЯЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/ Первый международный форум древних городов, который открылся в Рязани в среду вечером, призван стать заметным событием в жизни страны и посвящен укреплению международных и межкультурных связей. Об этом говорится в поздравлении министра культуры РФ Владимира Мединского в адрес губернатора Рязанской области.
"Это мероприятие, посвященное развитию древних городов, укреплению межрегиональных, международных и межкультурных связей, призвано стать заметным событием в жизни нашей страны, а главное — ярким свидетельством активного участия гражданского общества в решении актуальных проблем. Искренне надеюсь, что Форум запомнится участникам содержательными дискуссиями и интересными встречами, а его делегаты возьмут на себя важную миссию и выступят в роли проводников передовых идей, способствуя сохранению и приумножению традиций дружбы и взаимопонимания", — говорится в поздравлении Мединского, опубликованном на сайте правительства области.
Открытие I Международного форума древних городов прошло вечером в среду на территории главной достопримечательности Рязани — Рязанского кремля. Сотни зрителей собрались на театрализованное представление с участием ведущих творческих коллективов региона, которое рассказало о почти тысячелетней истории древней Рязани. Декорациями шоу стали стены исторических зданий, на которые проецировались виды рязанских пейзажей и памятников.
"Современный взгляд на будущее древнего города дает возможность и почетное право принимать I Международный форум древних городов на Рязанской земле. Я благодарен всем участникам и гостям форума за то, вы приехали и сегодня здесь вместе с нами. Искренне убежден, что благодаря общим усилиям и продуктивному диалогу в рамках форума будут найдены ответы на все насущные вопросы", — отметил в приветственном слове губернатор Николай Любимов.
I Международный форум древних городов собрал в Рязани представителей 40 городов мира, основанных более 500 лет назад. Мероприятие, которое проводится под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, завершится 18 августа. Ожидается, что в четверг к работе форума присоединятся глава Ростуризма Олег Сафонов и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
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