9 поездов, в которых просто необходимо есть

Высокий уровень конкуренции в сфере авиаперевозок побуждает авиаперевозчиков постоянно повышать уровень комфорта пассажиров, и одной модернизацией салонов дело здесь не ограничивается. Наряду с улучшением эргономики кресел и увеличением расстояния между рядами, авиакомпании вводят новые сервисы и особо тщательно подходят к составлению меню. К его разработке нередко привлекают даже самых именитых шефов и кондитеров.

В поездах же складывается прямо противоположная картина. Под повышением уровня комфорта здесь обычно подразумевается смена дизайна интерьера купе и вагонов. Немногие помнят о том, что комфорт во время долгой поездки также зависит от предложений по меню. Мы разыскали железнодорожные компании, которые не забывают регулярно обновлять меню и подсмотрели, какие блюда они подают в своих поездах.

Great Southern Rail, Австралия

На поезде, следующим из Перта в Сидней через Аделаиду, пассажиров кормят блюдами, на создание которых поваров вдохновила кухня разных районов Австралии. Предложения по мясным блюдам включают мясные «деликатесы» из копченого страуса эму, кенгуру и говядины сухого созревания. К ним можно подобрать лучшие сорта местных вин: от «сира» до «мерло».

Хирам-Бингам, Перу

В экспрессе «Хирам-Бингам», курсирующим от Куско до Мачу-Пикчу, пассажиры могут наслаждаться невероятными видами за окном, и столько же невероятными шедеврами местной кухни, как, например, жареная форель со сливочным киноа, или чизкейк из кукурузной муки.

Rovos, Южная Африка

Лучший поезд на африканском континенте предлагает своим пассажирам ланч и ужин, которые состоят из 4х блюд. Для их приготовления используются местные ингредиенты, а кухня базируется на традиционных рецептах регионов. К газели, страусу, каре ягненка или лангустам официанты с радостью подберут вам подходящий аккомпанемент из ассортимента южноафриканских вин.

Rocky Mountaineer, Канада

В этом году компания отмечает свой 25-летий юбилей. К знаменательной дате они подготовили специальное меню, для создания которого были приглашены повара Жан-Пьер Герен и Фредерик Кутун. Кулинарные мэтры объединили европейскую утонченность и канадскую душевность, добавив в меню множество изысканных закусок, ризотто из ячменя и душистые, ароматные чаи.

Italo, Италия

В скоростных поездах, соединяющих крупные города и туристические центры Италии, можно подкрепиться как горячими блюдами, так набором из ланч-боксов. Меню представлено традиционными итальянскими продуктами и блюдами, как, например, сыры, прошутто и паста.

Eurostar, Англия

Пассажирам Евростара класса «Премьер» и «Бизнес», следующего из Лондона в Париж или Брюссель, в зависимости от времени суток предлагают континентальный завтрак, обед или ужин, который, например, может состоять из морской форели в сливочном соусе и жареных артишоков. К блюду можно выбрать безалкогольные напитки или взять пиво или вино.

Napa Valley Wine Train, США Во время трехчасового путешествия по долинам северной Калифорнии можно совместить осмотр главных местных достопримечательностей и дегустацию. В поезде оборудовано три кухни. По вашему предварительному заказу вам могут приготовить кролика конфи, мясо на гриле или рыбу и подберут к ним из винной картой с более чем 40 позициями вин подходящий аккомпанемент.

Thalys, Франция

В стоимость билета на фирменный скоростной поезд, соединяющий Париж с Кельном, Брюсселем и Амстердамом, в класс Comfort 1 входит также питание. На завтрак здесь подают всевозможную выпечку и круассаны, а на ужин или обед закуски, состоящие и сыров, салатов и мясных нарезок, основное блюдо, которым вполне может оказаться похлебка ватерзой, и десерт.

Япония

В Стране восходящего солнца наибольшее распространение получили не блюда вагонов-ресторанов, а «бэнто» — однопорционная упакованная еда. Ее можно купить непосредственно на железнодорожных станциях. Традиционно в наборы укладывается несколько продуктов в пропорции 4:3:2:1. Обычно это рис, 3 части мяса или рыбы, овощи и немного маринованных растений и приправ.