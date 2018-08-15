На Петроградской стороне открывается пиццерия Pio Nero

На Большом проспекте ПС открывается итальянский ресторан Pio Nero — первый самостоятельный проект Виктора Федотова . Он пять лет проработал барменом в Italy Group — на Большой Морской и в ресторане Goose Goose, после запускал Bolshoybar как шеф-бармен, где и познакомился с будущими инвесторами.

За кухню нового заведения отвечает шеф-повар Дмитрий Веселов, который работал в ресторане Francesco. В Pio Nero установлено оборудование для домашней пасты и электрическая печь для римской пиццы — основу для нее готовят по специальной технологии: замешанное тесто оставляют на 14 часов в холодильнике, после этого формуют, ставят в теплое помещение созревать ещё на шесть часов, отпекают и замораживают. В результате получается лёгкая и хрусткая пицца, которую можно быстро приготовить. Паста пяти видов — ригатони, казаречче, биголи, фетучини и спагетти. Меню еще дорабатывают — обещают итальянскую классику в авторской интерпретации, ранние завтраки и сезонные предложения.

За барной стойкой будет работать сам Виктор — в коктейльной карте двенадцать твистов, классические напитки и сезонные предложения. За вино отвечает сомелье Руслан Деветьяров, известный по ресторану Goose Goose, — 13 позиций, которые будут обновляться каждый месяц.

Название Pio Nero переводится с итальянского буквально как «благочестивый темный», тем самым создатели заведения пытаются донести идею о гармонии во всем. Это же постарались передать и в интерьере: заведение напоминает католический храм — светлые стены и потертые фрески с религиозными сюжетами, которые сделал художник Максим Смирнов вместе с дочерью Ксенией — в ее портфолио винный бар Big Wine Freaks, «Ателье Tapas & Bar», рестораны UNA и «Морошка для Пушкина» в Петербурге и Max’s на Патриарших прудах в Москве.

Виктор Федотов, владелец Pio Nero

Бармен — тот человек, который готов вас выслушать, ему можно исповедаться. Поэтому мы решили держаться такой стилистики. Ксения — дочь художников. Ее отец расписывает стены очень ярко, академично, а она слегка затирает фрески, чтобы создать атмосферу».

Ресторан Pio Nero

Большой проспект ПС, 20/5 Узнать подробнее