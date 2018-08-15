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На Долгоозерном рынке открылась раменная Ikigai
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На Долгоозерном рынке открылась раменная Ikigai 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
На Долгоозерном рынке заработал японский корнер Ikigai. В меню — рамены, суши и роллы. Здесь, как и положено на любом рынке, тесно: барная стойка, с одной стороны которой готовят, а с другой — едят.
За кухню отвечает Кадзухико Кидзима, который помогал на запуске раменной Ku в Москве, кафе «Ярумэн» на Большой Морской и многих других. Вместе с ним готовит Владимир Конюхов, который два года работал шеф-поваром сети «Две палочки». Кидзима — совладелец компании-производителя японской лапши и соусов — ими он полностью обеспечивает свой новый проект.
В меню три раздела: рамен, суши-гунканы и роллы. Кадзухико в первую очередь занимается главным японским супом. Из пяти раменов самыми аутентичными называет — сио рамен с вонтонами из креветок с яйцом и водорослями нори и сёю рамен со свининой и маринованным бамбуком. Обычно рамен не делают острым, но по желанию можно с помощью специального масла и чеснока. В скором времени обещают и вегетарианский вариант — на бульоне из водорослей комбу. Конюхов взял на себя суши и роллы, пробуйте острые гунканы с тигровыми креветками и темпуру с острым лососем, авокадо и манго.
Из напитков предлагают несколько видов пива, нектар из личи и манго и асаи с чиа.
Спонсором проекта выступил Евгений Хитьков из ОПГ Добрых дел, который и придумал название Ikigai, что в переводе с японского означает «смысл жизни».
Пока что на Долгоозерном рынке, который открылся после реконструкции три месяца назад, совсем немного фудкортов, они занимают один из трех этажей, но возможности у площадки грандиозные. Так что, возможно, в Петербурге наконец появится свой круглогодичный Даниловский с кухней со всего мира и фермерскими продуктами.
Кафе Ikigai
Ильюшина ул., 14  Узнать подробнее
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