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Хоккеисты «Локомотива» угостят ярославцев жареными сосисками
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Хоккеисты «Локомотива» угостят ярославцев жареными сосисками 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ох поедим!
В этом году кулинарный фестиваль «Пир на Волге» в Ярославле соберет еще больше гостей со всей страны. Приедут из Тольятти, Екатеринбурга, Вологды, Костромы и многих других городов. Будут и особые сюрпризы.
— Пять игроков действующего состава команды «Локомотив» впервые открыто представят новую форму и сразятся с шеф-поваром одного из ресторанов города в кулинарном поединке. Также они будут жарить сосиски, которые смогут попробовать все желающие. Упаковка тоже будет необычной: пакет в виде фирменной майки клуба, рассказала сегодня на пресс-конференции директор компании-организатора «Волга-тур» Юлия Скороходова.
В этом году на «Пире» впервые выставят проекты уличной еды, 20 шеф-поваров покажут кулинарный мастер-класс, а также создадут кулинарную книгу, в которую внесут самые интересные рецепты с фестиваля.
Мэр Ярославля Владимир Слепцов разъяснил, кому на городских праздниках можно есть шашлыки и пить пиво, а кому — нет.
На фестивале будут даже свадьбы. Известный ведущий Андрей Малахов поженит пять пар. Для этого внутри фонтана на Стрелке поставят специальную беседку.
Гостей фестиваля покатают на двух круизных теплоходах, которые будут ходить по Волге каждые 45 минут.
Помимо гастрономических удовольствий, гостей «Пира» будут ждать тематические площадки: фитнес-проекты, кулинарные мастер-классы для детей, экологические площадки. Завершится «Пир на Волге» кинофестивалем под открытым небом и рок-концертом, где известные ярославские группы будут исполнять легендарные рок-хиты.
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