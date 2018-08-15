7 блюд с лисичками, которые нужно успеть попрбовать

Салат с лисичками и сыром халуми в ресторане Modus

В трёхэтажном особняке ресторана Modus летних веранд сразу две: во дворе и на крыше. На второй — панорамной с видом — шеф-повар Андрей Колодяжный, известный также как главный гастроботаник страны, разбил свой огород. Гастроботанике Колодяжного учил мишленовский шеф Родриго де ла Калье и настолько успешно, что теперь у него тоже что ни блюдо, то в съедобных цветах и травах. Иногда это довольно харизматично получается. И меню с личиками в Modus’e тоже ботаническое: в крем-суп из лисичек добавлена дикая рябина, а ризотто со свежими лисичками идёт с зелёным маслом из портулака — моя мама на даче его тоже выращивает, правда, пока не ест. В тёплый салат с лисичками, сыром халуми, картофелем и томатами шеф цветы добавлять не стал, но блюдо это не испортило — хит продаж.

Адрес: 1-й Тружеников пер., вл. 2.

Телефон: +7 (495) 221-10-23.

Хамачи с лисичками в Fish Chain

В Романов переулок я чаще всего заглядываю посмотреть на аукционные выставки Christie’s, а теперь еще и поп-арт проект там нарисовался — Fish Cain. Временно он делит территорию с Dolmama, но ходят упорные слухи, что уже в сентябре обоснуется на постоянной основе где-то по соседству. Идти сюда надо непременно, потому что при всем обилии рыбных ресторанов в Москве, такого чтобы свежий продукт, стильная подача и вкус #охренетькакой, да еще и за вменяемые деньги — так вот, такое в городе как раз найти сложно. Меню здесь поставил шеф-повар Дима Погорелов (Madame Wong, например), и пробовать придется примерно все, потому что выбрать решительно невозможно. Ну, например, лосося с кумкватом и бобами эдамамэ, спинку тунца с аргентинским соусом чимичурри и васаби или филе камбалы с кокосовым кремом. Пока же Fish Chain не переехал, есть приятная летняя веранда и одно из самых оригинальных «рыжих» меню в городе: из лисичек здесь делают севиче, добавляют в хамачи из желтохвостика и готовят сатай в тайской стиле из морепродуктов.

Адрес: Романов переулок 2/6, стр.13.

Телефон: +7 (495) 782-19-98.

Брускетта с лисичками и хумусом в ресторане Dilly

В Dilly уютные диваны и винная карта с толковым подбором модной нынче биодинамики. Готовят здесь просто и красиво — в редком для Москвы сочетании хорошего вкуса как к форме, так и к содержанию. Для грибного меню шеф-повар ресторана Денис Крылов создал буквально пару блюд: брускетту с лисичками, хумусом и овощной икрой и телячьи щёчки с запеченным картофелем и лисичками, но сделал их зато идеально.

Адрес: Ленинский пр., 85.

Телефон: +7 (925) 793-90-20.

Салат с ростбифом и лисичками в ресторанах Il Forno

Одна из лучших итальянских сетей (мой любимый Il Forno — на Кутузовском, хотя самый гламурный, конечно, на Неглинной — напротив ЦУМа ), где всегда есть беспроигрышные позиции типа пиццы с грушей и горгонзолой. И здесь всегда довольно креативные сезонные предложения и фестивальные меню. С лисичками тоже все сложилось — от классического крем-супа до довольно оригинального салата с ростбифом.

www.ilforno.ru Маринованные лисички с гренками из бородинского хлеба в Bird BQ В Москве появился еще один «птичий» ресторан — на этот раз со сделанным на заказ грилем и вертелом, и птицу здесь сначала маринуют, а потом на огне поджаривают. Картофель с лисичками здесь готовят с куриной печенью, жюльен из лисичек — с куриной грудкой, зато маринованные лисички предлагаются сами по себе. Ну, разве что с гренками из бородинского хлеба.

Адрес: Гоголевский б-р 33/1.

Телефон: +7 (495) 755-87-75.

Суп с лисичками в гольф-ресторане «Клюшка»

В гольф-ресторан «Клюшка», что в «Москоу Кантри Клаб» в Нахабино, заезжают пообедать и поужинать как жители окрестных посёлков Новой Риги, так и московские гости, приезжающие с детьми на целый день гулять, купаться и загорать. Кормят здесь «дачной» едой: салатами, шашлыками и овощами на гриле, а с лисичками — прямо целое отдельное меню, включающее запечённый с лисичками сибас и легкий грибной суп.

Адрес: Московская область, Красногорский район, Нахабино, Волоколамское шоссе, 31-й километр, стр. 1, «Москоу Кантри Клаб».

Телефон: +7 (916) 733-42-22.

Пицца с лисичками и гуанчиале в ресторане Probka на Цветном бульваре

Арам Михайлович (легендарный владелец «Пробок» двух столиц, известный также как ведущий «Адской кухни») приложил массу усилий для того, чтобы итальянская кухня в его ресторанах стала настолько итальянской, что сами итальянцы, живущие в России, уже давно закрыли для себя вопрос, куда лучше ходить ужинать. К сезону лисичек Антонио Фреза, бренд-шеф и звезда ресторанов Арама Мнацаканова , приготовил пиццу с лисичками и гуанчиале и ризотто с лисичками.

Адрес: Цветной бульвар 2.

Телефон: +7 (495) 995-90-45.