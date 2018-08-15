Кафе в Третьяковке отказалось от продажи алкоголя после порчи вандалом картины Репина

Расположенное в Третьяковской галерее кафе «Братья Третьяковы» по рекомендации администрации музея отказалось от продажи алкогольных напитков после порчи вандалом картины «Иван Грозный», сообщил RNS источник, знакомый с руководством музея. В меню кафе нет алкогольных напитков, сообщили корреспонденту RNS в самом кафе.

«Практически сразу после инцидента администрация музея обратилась с этой просьбой к руководству кафе, и алкоголь был убран», — сообщил источник RNS.

«Вино у нас было раньше. Водки не было, вино да, было, спиртные напитки», — сообщил корреспонденту RNS сотрудник кафе «Братья Третьяковы».

На территории музея расположены кафе и ресторан. Кафе размещено в цоколе основного здания, где также находятся кассы, гардероб и сувенирный магазин. Посетителям кафе доступны готовые блюда домашней кухни, чай, кофе и прохладительные напитки.

Ресторан «Братья Третьяковы» находится в отдельном здании, но соединён с цокольным этажом музея подземным переходом. В меню представлены блюда русской кухни, барная карта ресторана включает в себя основные крепкие алкогольные напитки, в том числе водку и коньяк.

В конце мая один из посетителей музея нанес по картине Ильи Репина Иван Грозный » несколько ударов стойкой ограждения. Сразу после ареста на одном из допросов он заявил, что непосредственно перед случившимся он выпил водку в буфете галереи. «В 8 вечера зашел — хотел уже уходить — в буфет, выпил сто грамм водки и чего-то, водку не пью, вот и накрыло», — сообщал тогда Подпорин.

О том, что администрация Третьяковки обратится к руководству кафе с соответствующей просьбой, сообщала в конце мая директор музея Зельфира Трегулова . Она подчеркивала, что кафе является арендатором, и музей может только рекомендовать общепиту вносить какие-либо изменения в предлагаемый ассортимент.

«Мы не будем давать никаких комментариев», — сообщили RNS по телефону кафе «Братья Третьяковы».

В пресс-службе Третьяковской галереи не ответили на запрос RNS.