Кафе в Третьяковке отказалось от продажи алкоголя после порчи вандалом картины Репина 

Расположенное в Третьяковской галерее кафе «Братья Третьяковы» по рекомендации администрации музея отказалось от продажи алкогольных напитков после порчи вандалом картины «Иван Грозный», сообщил RNS источник, знакомый с руководством музея. В меню кафе нет алкогольных напитков, сообщили корреспонденту RNS в самом кафе.
«Практически сразу после инцидента администрация музея обратилась с этой просьбой к руководству кафе, и алкоголь был убран», — сообщил источник RNS.
«Вино у нас было раньше. Водки не было, вино да, было, спиртные напитки», — сообщил корреспонденту RNS сотрудник кафе «Братья Третьяковы».
На территории музея расположены кафе и ресторан. Кафе размещено в цоколе основного здания, где также находятся кассы, гардероб и сувенирный магазин. Посетителям кафе доступны готовые блюда домашней кухни, чай, кофе и прохладительные напитки.
Ресторан «Братья Третьяковы» находится в отдельном здании, но соединён с цокольным этажом музея подземным переходом. В меню представлены блюда русской кухни, барная карта ресторана включает в себя основные крепкие алкогольные напитки, в том числе водку и коньяк.
В конце мая один из посетителей музея нанес по картине Ильи Репина «Иван Грозный» несколько ударов стойкой ограждения. Сразу после ареста на одном из допросов он заявил, что непосредственно перед случившимся он выпил водку в буфете галереи. «В 8 вечера зашел — хотел уже уходить — в буфет, выпил сто грамм водки и чего-то, водку не пью, вот и накрыло», — сообщал тогда Подпорин.
О том, что администрация Третьяковки обратится к руководству кафе с соответствующей просьбой, сообщала в конце мая директор музея Зельфира Трегулова. Она подчеркивала, что кафе является арендатором, и музей может только рекомендовать общепиту вносить какие-либо изменения в предлагаемый ассортимент.
«Мы не будем давать никаких комментариев», — сообщили RNS по телефону кафе «Братья Третьяковы».
В пресс-службе Третьяковской галереи не ответили на запрос RNS.