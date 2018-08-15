Ещё
Фестиваль адыгейского сыра пройдет в республике 22 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Фестиваль адыгейского сыра пройдет в республике 22 сентября 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Фестиваль адыгейского сыра пройдет в горах Адыгеи.
22 сентября на площадке Фестиваля каждый гость почувствует, попробует, своими глазами увидит атмосферу, в которой рождается настоящий адыгейский сыр.
Гостей встретят подворья всех муниципальных образований Адыгеи, оформленные в традиционном народном стиле. На подворьях будут ждать приготовленные с любовью угощения, интересные гастрономические и ремесленные мастер-классы, фотозоны, традиционные игры и развлечения.
«Главным событием девятого ежегодного фестиваля по традиции станет конкурс народного сыроварения: на площадке зажгут костры, в чанах нагреется свежайшее цельное молоко и начнется волшебство рождения адыгейского сыра. При этом пристрастными судьями станут сами гости Фестиваля. Своё весомое мнение они смогут высказать ещё и в других номинациях, оценивая как популярные, так и возрождаемые блюда из адыгейского сыра. В программу Фестиваля также включен конкурс блюд неадыгской (европейской, ресторанной и других кухонь), модернизированных или созданных на основе адыгейского сыра», рассказала руководитель одного из турпредприятий республики Ольга Иванова.
Гостей встретит отдельная экспозиция ремесленников — мастеров народного прикладного искусства. Дерево и металл, золотая нить и рогоз, глина и ткани — и все это на глазах превратится в рукотворную красоту.
Концертная программа складывается из наиболее ярких танцевальных и вокальных номеров профессиональных именитых ансамблей и народной самодеятельности.
Детей ждут игровые зоны. Молодежь встанет в традиционный адыгский танцевальный круг — джегу.
Гости смогут увезти любимые вкусные сувениры из Адыгеи — и всевозможный сыр, и мед, и травяные чаи, и варенья, и яблоки, и подсолнечное масло. Производителями сыра будет организована торговля по весьма привлекательным ценам.
Гостей на автобусах ждет специальная парковка. Индивидуальным гостям приготовлена парковка за мостом, в 500 метрах от площадки Фестиваля.
Фестиваль адыгейского сыра пройдет у подножия хребта Уна-Коз, на берегу реки Белой, в непосредственной близости от заповедного плато Лаго-Наки.
АиФ Адыгея: последние новости
От укусов клещей в Адыгее пострадали около 1000 человек Адыги представили черкесскую породу лошадей на крупнейшем конном шоу в РФ В зоне опасности. Почему дети на игровых площадках рискуют получить травму?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная изюминка нового «Аватара»10
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство2
Риз Уизерспун показала своего двойника1
Советские актеры, которые не пережили 90-е
Что смотреть в кино: главные премьеры недели
Видео
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
04:50
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить
Концерты
02:24
Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
Кино
05:58
Как сурдопереводчики работают на концертах
Концерты
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
02:59
Эльдар Рязанов жестоко наказал Андрея Мягкова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение