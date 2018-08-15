Фестиваль адыгейского сыра пройдет в республике 22 сентября

Фестиваль адыгейского сыра пройдет в горах Адыгеи.

22 сентября на площадке Фестиваля каждый гость почувствует, попробует, своими глазами увидит атмосферу, в которой рождается настоящий адыгейский сыр.

Гостей встретят подворья всех муниципальных образований Адыгеи, оформленные в традиционном народном стиле. На подворьях будут ждать приготовленные с любовью угощения, интересные гастрономические и ремесленные мастер-классы, фотозоны, традиционные игры и развлечения.

«Главным событием девятого ежегодного фестиваля по традиции станет конкурс народного сыроварения: на площадке зажгут костры, в чанах нагреется свежайшее цельное молоко и начнется волшебство рождения адыгейского сыра. При этом пристрастными судьями станут сами гости Фестиваля. Своё весомое мнение они смогут высказать ещё и в других номинациях, оценивая как популярные, так и возрождаемые блюда из адыгейского сыра. В программу Фестиваля также включен конкурс блюд неадыгской (европейской, ресторанной и других кухонь), модернизированных или созданных на основе адыгейского сыра», рассказала руководитель одного из турпредприятий республики Ольга Иванова

Гостей встретит отдельная экспозиция ремесленников — мастеров народного прикладного искусства. Дерево и металл, золотая нить и рогоз, глина и ткани — и все это на глазах превратится в рукотворную красоту.

Концертная программа складывается из наиболее ярких танцевальных и вокальных номеров профессиональных именитых ансамблей и народной самодеятельности.

Детей ждут игровые зоны. Молодежь встанет в традиционный адыгский танцевальный круг — джегу.

Гости смогут увезти любимые вкусные сувениры из Адыгеи — и всевозможный сыр, и мед, и травяные чаи, и варенья, и яблоки, и подсолнечное масло. Производителями сыра будет организована торговля по весьма привлекательным ценам.

Гостей на автобусах ждет специальная парковка. Индивидуальным гостям приготовлена парковка за мостом, в 500 метрах от площадки Фестиваля.

Фестиваль адыгейского сыра пройдет у подножия хребта Уна-Коз, на берегу реки Белой, в непосредственной близости от заповедного плато Лаго-Наки.