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Появилось видео со свадьбы Поклонской
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Появилось видео со свадьбы Поклонской 

Lenta.ru 2 часа назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая в минувшие выходные вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, отпраздновала свадьбу в элитном сербском ресторане в поселке Береговое близ Ялты. Видео с мероприятия опубликовало издание Daily Storm.
По его данным, на торжестве в ресторане «Балкан Гриль» присутствовали 35 человек, включая трех детей. Банкет, по сведениям Daily Storm, обошелся в 90 тысяч рублей.
«Почему молодожены остановили свой выбор именно на этом заведении — не ясно, но стоит отметить, что на одной из стен ресторана висит коллаж из множества фотографий российского президента Владимира Путина», — пишет издание.
По словам собственника и шеф-повара ресторана Ненада Марковича, гостей угощали блюдом «Старый гурман» и ягненком жареным на вертеле. «Невеста довольна, жених вроде тоже», — отметил он.
47-летний Иван Соловьев был старшим следователем по особо важным делам следственной части Главного следственного управления ФСНП. В 2011-2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, после перешел в аппарат уполномоченного по правам человека в России.
Поклонская воспитывает дочь от первого брака.
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