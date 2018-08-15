Пьяный мужчина облил краской компьютер в подмосковном баре

В одном из баров подмосковного Чехова посетитель залил краской компьютер и ушел.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», теперь злоумышленника разыскивают сотрудники полиции и бара.

«Он пришел к нам отдыхать. Перепил и зашел в подсобное помещение. Взял стоявшую рядом краску и вылил все на компьютер. Когда мы зашли в подсобку, сначала понять не могли, что происходит. Смотрели на пол и на него. И вдруг он стал убегать, а мы за ним. К сожалению, догнать не смогли», — рассказал управляющий баром.

Ущерб составил 30 тысяч рублей. Сотрудники бара пообещали накормить того, кто предоставит информацию о хулигане.

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