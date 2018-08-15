Появилось видео со свадьбы Поклонской

СМИ опубликовали видео со свадьбы Поклонской

На кадрах видно, как Поклонская танцует во время торжества. На другом видео запечатлен, как отмечает издание, ее супруг.

По информации портала, банкет обошелся в 90 тысяч рублей. Он прошел в одном из ресторанов курортного поселка Береговое под Ялтой.

Как рассказал изданию шеф-повар заведения, на торжество пригласили больше 30 гостей.

Ранее СМИ сообщили о том, что свадьба Поклонской и Соловьева прошла в Крыму 11-12 августа. На ней находились коллеги экс-прокурора по силовым структурам. Сама Поклонская отказалась комментировать новости о личной жизни.

О личной жизни

Ранее в интервью РИА Новости Поклонская пояснила, что пыталась «тщательно скрывать свою личную жизнь», потому что каждый человек имеет право на личное пространство.

Ранее депутат говорила СМИ, что у нее «замечательная семья» — муж и ребенок. Поклонская пояснила, что когда она про это рассказывала, у нее были отношения с мужчиной, которые пара намеревалась оформить.

"Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет", — рассказала депутат.

По ее словам, была еще одна причина, по которой она представляла его как мужа. «Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться», — отметила Поклонская.

Именно для того, чтобы не травмировать этих людей и «сразу напрочь убивать все желание», она и говорила, что замужем.

"Может быть, была тогда не совсем права", — признала она.