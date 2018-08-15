В СМИ появилось видео со свадьбы Натальи Поклонской

Издание Daily Storm опубликовало видео со свадьбы бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева . На кадрах видно, как Поклонская танцует во время торжества. На другом видео запечатлен ее супруг. По информации портала, банкет обошелся в 90 тысяч рублей. Он прошел в одном из ресторанов курортного поселка Береговое под Ялтой. Как рассказал изданию шеф-повар заведения, на торжество пригласили больше 30 гостей.

Ранее СМИ сообщили о том, что свадьба Поклонской и Соловьева прошла в Крыму 11-12 августа. На ней находились коллеги экс-прокурора по силовым структурам. Сама Поклонская отказалась комментировать новости о личной жизни.