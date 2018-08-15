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В СМИ появилось видео со свадьбы Натальи Поклонской
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В СМИ появилось видео со свадьбы Натальи Поклонской 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ProOren
Издание Daily Storm опубликовало видео со свадьбы бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. На кадрах видно, как Поклонская танцует во время торжества. На другом видео запечатлен ее супруг. По информации портала, банкет обошелся в 90 тысяч рублей. Он прошел в одном из ресторанов курортного поселка Береговое под Ялтой. Как рассказал изданию шеф-повар заведения, на торжество пригласили больше 30 гостей.
Ранее СМИ сообщили о том, что свадьба Поклонской и Соловьева прошла в Крыму 11-12 августа. На ней находились коллеги экс-прокурора по силовым структурам. Сама Поклонская отказалась комментировать новости о личной жизни.
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Комментарии  Ещё 49 источников 
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