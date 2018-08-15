В Киеве обнаружили полуголое кафе

Об этом сообщает «Информатор».

Кафе находится на Подоле и называется Sex.ed.Coffee. По вторникам в заведении работают полуголые официантки. При этом в кафе анонсируют и появление официантов.

Sex.Ed.Coffee (Sex Educatoin Coffee) открылось 14 февраля 2018 года. Это первое в Украине арт-кафе с сексуально-образовательной направленностью. Здесь подают меню с сексуальными названиями блюд, играет романтическая музыка, а на стенах висят картины.

По средам в Sex.Ed.Coffee проводят бранчи с сексологами. С 11:00 посетители могут за завтраком обсудить сексуальные темы с профессионалами. По мнению руководства кафе, это способствует раскрепощению и учит общаться на пикантные темы со своими партнерами.