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В Киеве открылась кофейня с обнаженными официантками
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В Киеве открылась кофейня с обнаженными официантками 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Украина.ру
В Киеве открылась первая кофейня с «сексуально-образовательной» направленностью. Как сообщает LIFE со ссылкой на местные СМИ, заведение Sex.ed.Coffee расположено в Подольском районе украинской столицы.
«Блюда в меню носят исключительно сексуальные названия, стены украшены эротическими полотнами, играет романтическая музыка. Вишенкой на торте стали официантки, подающие напитки топлес каждый вторник», — отмечает агентство.
В администрации арт-кафе добавили, что подыскивают и молодого человека с красивым торсом на должность официанта, чтобы удовлетворить вкусы женщин-посетителей.
В конце октября в кофейне собираются открыть музей в форме лабиринта, наполненный пикантными экспонатами.
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