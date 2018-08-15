Ещё
Слово дня — skinny drinks: где в Москве пробовать коктейли без сахара
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Слово дня — skinny drinks: где в Москве пробовать коктейли без сахара 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если вы хоть раз пытались питаться правильно (или смотрели документальных фильм «Сахар»), то муки поиска продуктов с надписью sugar free на этикетке вам знакомы. В будние дни с этим можно справиться — а если пятница и хочется танцев на барной стойке? В алкогольных коктейлях рафинированного сахара едва ли не больше, чем в чем-либо еще. Столкнувшись с этой проблемой, Анна Свердлова и Марина Знаменская открыли на Малой Бронной Less Sugar Bar, где смешивают всего 15 напитков — но только с натуральными сахарозаменителями.
Коктейльная карта бара делится на 4 категории в зависимости от вида алкоголя и подсластителя. Например, мед акации лучше всего сочетается с ромом, сироп агавы подходит текиле, а топинамбур идеально дополняет виски. В четвертую группу вошли коктейли с натуральными подсластителями, полученными из овощей и фруктов. На их основе в баре готовят собственные тоники-кордиалы, служащие альтернативой сладким сиропам. Кстати, Less Sugar стал первопроходцем не только в России, но и в мире. Попробовать напитки шеф-барменов Владимира Колганова (Pinch) и Михаила Пугечева (Kisa Bar, Mitzva Bar) можно во все дни кроме понедельника, а в пятницу и субботу еще и потанцевать под миксы друзей-диджеев Less Sugar.
Harper’s Bazaar: последние новости
7 блюд с лисичками, которые нужно успеть попрбовать Гардероб Мэрилин Монро продадут на аукционе Настя Ивлеева, Маша Миногарова и все-все-все инфлюэнсеры в диджитал-номере Cosmopolitain
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Цой: тайный смысл текстов музыканта23
Названа главная изюминка нового «Аватара»12
Риз Уизерспун показала своего двойника4
Что смотреть в кино: главные премьеры недели
Советские актеры, которые не пережили 90-е
Видео
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
04:50
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить
Концерты
02:24
Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
Кино
05:58
Как сурдопереводчики работают на концертах
Концерты
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
02:59
Эльдар Рязанов жестоко наказал Андрея Мягкова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение