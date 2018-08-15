Если вы хоть раз пытались питаться правильно (или смотрели документальных фильм «Сахар»), то муки поиска продуктов с надписью sugar free на этикетке вам знакомы. В будние дни с этим можно справиться — а если пятница и хочется танцев на барной стойке? В алкогольных коктейлях рафинированного сахара едва ли не больше, чем в чем-либо еще. Столкнувшись с этой проблемой, Анна Свердлова и Марина Знаменская открыли на Малой Бронной Less Sugar Bar, где смешивают всего 15 напитков — но только с натуральными сахарозаменителями.
Коктейльная карта бара делится на 4 категории в зависимости от вида алкоголя и подсластителя. Например, мед акации лучше всего сочетается с ромом, сироп агавы подходит текиле, а топинамбур идеально дополняет виски. В четвертую группу вошли коктейли с натуральными подсластителями, полученными из овощей и фруктов. На их основе в баре готовят собственные тоники-кордиалы, служащие альтернативой сладким сиропам. Кстати, Less Sugar стал первопроходцем не только в России, но и в мире. Попробовать напитки шеф-барменов Владимира Колганова (Pinch) и Михаила Пугечева (Kisa Bar, Mitzva Bar) можно во все дни кроме понедельника, а в пятницу и субботу еще и потанцевать под миксы друзей-диджеев Less Sugar.