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Омичи смогут попробовать «1001 плов»
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Омичи смогут попробовать «1001 плов» 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
В воскресенье в Омске состоится второй фестиваль вкуса, где будет представлена кухня Узбекистана. В рамках творческого проекта «Территория ЭТНО» в сквере Дружбы народов 19 августа пройдет гастрономический фестиваль «Тысяча и один плов», который проведет для омичей общественная организация «Содружество Узбекистана».
Фестиваль организован для всех, кто любит готовить, и здесь для гостей проведут мастер-классы от опытных поваров и дегустации различных блюд, для детей будут подготовлены игры и развлеченияю
Рецептов плова существует великое множество. Несомненно одно — к плову никто не остается равнодушным. Чтобы показать богатство вкуса нашего любимого блюда, познакомить омичей с традициями его приготовления, мы и проводим фестиваль вкуса «Тысяча и один плов». На фестивале будут представлены разнообразные виды плова по рецептам узбекской, таджикской, азербайджанской кухни. В этом году больше участников, больше плова, больше музыки, — говорит организатор фестиваля Бахромбек Юсупов.
Как пояснили в в департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии, этот кулинарный фестиваль проводится на средства муниципального гранта.
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