«Не вижу ничего героического»: пермский повар спас в Каме тонущего мужчину

Тимофею 21 год. Два года он работает су-шефом в «Гастропорте» и специализируется на приготовлении уральской и японо-перуанской кухни

Несмотря на запреты спасателей, пермяки продолжают отдыхать на пляже рядом с портом, где они не только купаются, но и устраивают заплывы на глубину. Одного из таких смельчаков пришлось спасать повару ресторана Gastroport.

Днем 13 августа су-шеф ресторана Тимофей Коротаев вышел на улицу, чтобы позвонить по мобильному телефону и услышал, как официантка кричит «Помогите! Там тонет человек». Тимофей увидел в воде человека, который едва подавал признаки жизни. Было видно, что его сносит течением, и он уже едва движется.

— Я бросился бежать вокруг здания к Каме, — вспоминает Тимофей. — На ходу я разделся, забежал в воду и поплыл. Вскоре увидел, как прямо со стены ресторана спрыгнул еще один молодой человек, который следом за мной тоже бросился на выручку. Я удивился его смелости — ведь в воде могли быть железки, а парень, рискуя собой, нырнул с высоты в воду.

Молодые люди доплыли до тонущего мужчины. Оказалось, что мужчине около пятидесяти лет. В воде он находился в нетрезвом состоянии. Взяв его с двух сторон, ребята начали двигаться к берегу. В это время на побережье появились посетители и сотрудники ресторана, которые начали бросать спасателям пустые бочки из-под воды.

— Мы поймали одну из них и положили тонущего на нее. Так было легче плыть к берегу, — рассказал 59.ru Тимофей. — Когда спасатели добрались до стены порта, они устроили мужчину на огромной покрышке от БелАЗа. Эти покрышки остались еще от портовых времен. Сверху молодым людям кинули шланг, который они обмотали вокруг мужчины. Общими усилиями потерпевшего подняли наверх.

Официантки закутали мужчину пледом и напоили чаем, после чего пермяк пообещал отблагодарить всех. После того, как потерпевший согрелся, горе-пловца отпустили. Тимофей отправился работать дальше, а второй молодой человек — к своим друзьям, которые поджидали его на берегу и очень за него волновались.

Отважному повару 21 год. Два года он работает су-шефом в «Гастропорте» и специализируется на приготовлении уральской и японо-перуанской кухни. Тимофей признается, что кулинария — это и его работа, и увлечение.

— Раньше я занимался греко-римской борьбой, кандидат в мастера спорта, и даже был в сборной Пермского края, — говорит Тимофей. — Хорошо плаваю. В том, что спас человека, не вижу ничего героического.

Раньше мы рассказывали, как молодой человек спас женщину, упавшую с Коммунального моста.