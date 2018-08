Сценарий на уикенд: смотрим на «беременную» Сейфрид, идем на фестиваль фейерверков и едим хинкали с абрикосами

Продолжаем выжимать из лета все самое лучшее и на этих выходных собираемся на главную субкультурную выставку FACES&LACES, проводим вечера в Питере в самом атмосферном ресторане Новой Голландии и смотрим жизнеутверждающее и максимально солнечное продолжение мюзикла Mamma Mia!

Mamma Mia!

Трудно поверить, но с премьеры первой Mamma Mia! прошло 10 лет! Многое за это время изменилось: на режиссерском кресле Филлиду Ллойд сменил британец Ол Паркер , а главная звезда картины Аманда Сейфрид из юной очаровашки превратилась в уверенную леди. Естественно, теперь девушка уже не играет некогда наивную Софию. Продолжение расскажет, как она собирается стать матерью, но переживает, что еще не готова к своему новому статусу.

София пытается поставить себя на место своей матери, которая в ее возрасте, как ей кажется, была смелой, стойкой и уверенной в себе. Но была ли? Этот вопрос и раскрывает сюжет. В фильме мы увидим молодую Донну, ее романтические отношения и яркие летние деньки на греческом острове с нашими любимыми песнями и танцами.

Премьера: 16 августа.

Купить билеты здесь.

My Generation

Если и был в XX веке культурный перелом, то он пришелся на Англию 60-х. Тогда миром правили The Beatles, The Rolling Stones, Твигги и Марианна Фэйтфулл. Интересно узнать, как рок-н-ролл и дух безрассудства получили популярность и меняли сознание? Тогда фильм My Generation («Мое поколение») точно для тебя.

Проводником в этот мир свободной любви станет британский актер и шестикратный «оскаровский» номинант Майкл Кейн . 60-е для него особое время. Время подъема, когда любой человек, даже из классовых низов (а Кейн был как раз оттуда), имел шанс стать звездой и появиться на экранах.

Премьера: 16 августа.

Купить билеты здесь.

«Аксель»

Искусственный интеллект, роботы, отношения людей и машин — все это ждет зрителя в новом фильме «Аксель» от американского режиссера Оливера Дэйли. История разворачивается вокруг юного мотоциклиста Майлза, который случайно находит военную разработку — механизированную собаку.

«Животное» оказывается не просто роботом, а изобретением с уникальным искусственным интеллектом. Сознание собаки прогрессирует на удивление создателям, и, пока Майлз находит с ней общий язык, робототехники попытаются забрать то, что когда-то потеряли…

Премьера: 16 августа.

Купить билеты здесь.

Выставка FACES&LACES

С традиционным смещением по времени из-за чемпионата мира по футболу в Парке Горького стартует выставка FACES&LACES. Это будет уже восьмое открытие главного субкультурного мероприятия Москвы, на котором выступят оригинальные музыканты «новой школы». Организаторы представят проекты с локальными брендами, а партнеры устроят увлекательные ивенты.

Так, концепцией выставки в этом году стала «Субкультурная кооперация», поэтому BURN и Sneakerhead на выставке объединят усилия и организуют единый лекторий, а также представят pop-up-выставку, посвященную знаковым моделям кроссовок. Как бонус здесь же можно будет потанцевать под треки столичных андеграунд-диджеев и специально приглашенного рэпера.

Кроме того, ранее были выбраны восемь локальных марок, которые до этого не принимали участия в выставке. В результате перед гостями события предстанут такие новые бренды, как FUSION, Futureisnown, «Сварка», MARKOVICH, 616, «Кружок», «Отосион» и SORT COMPANY.

Когда: 18-19 августа

Цена билета: бесплатно

Выставка «Планета Москва — 2018»

А ведь до официального дня рождения Москвы остается не так много времени. По этому случаю в парке «Зарядье» открывают эффектную фотовыставку, посвященную любимой столице.

Интересно, что работы для мероприятия отобрали в рамках специального конкурса «Планета Москва — 2018», в котором из трех тысяч работ оставили только самые впечатляющие фотографии. Мероприятие обещает стать действительно масштабным. Представители выставки заявили, что на событии в качестве гостей ожидается не менее одного миллиона посетителей.

Когда: с 18 августа

Цена билета: бесплатно

Австрия и Италия, США и Великобритания… Откуда только не приедут участники грандиозного шоу фейерверков «Ростех», который пройдет в Братеевском каскадном парке в этот уикенд. Два дня подряд здесь будут запускать по четыре выступления от ведущих пиротехников со всего света, а их работу оценит компетентное жюри международного класса.

Красок представлению добавит световое шоу на воде, а также особый сюрприз в виде церемонии открытия фестиваля.

Когда: 18-19 августа

Цена билета: от 500 руб Шведские завтраки в YURA

Что самое приятное в отелях? Конечно, завтраки! И ходить на них теперь можно без бронирования номера.

В новом ресторане YURA, который расположился на втором этаже гостиницы «СтандАрт», ввели открытый формат шведского стола (2100 руб.) и заодно представили новое меню для яркого гастрономического начала дня.

С 7:00 до 11:00 здесь можно попробовать классические блюда от бренд-шефа Марка Стоценко вроде яйца бенедиктин, рисовой каши на кокосовом молоке или самодельной творожной массы. А также оценить вариации на тему здорового питания — трио полезных миксов из раздела Bowl Me, белковый омлет и многое другое.

Сезонная грузинская кухня в «Джонджоли»

Как бы печально ни было, что август — последний месяц лета, именно в это время начинается сезон вкуснейших фруктов и ягод. А когда свежие вкусы сезонных продуктов смешивают с правильной кухней, получается настоящая вкусовая бомба!

Под «правильной» сегодня понимаем грузинскую кухню и вспоминаем, что в сети ресторанов «Джонджоли» в августе подают уникальный салат с арбузом и жареным сыром сулугуни, хинкали с абрикосами и даже салат с маракуйей и козьим сыром.

Открытие трехэтажной «Вареничной № 1» на Таганке

Успех вареничной можно было предугадать: простое блюдо с изысканной подачей в атмосфере роскошного интерьера — это всегда необычно и очень притягательно. Неудивительно, что сеть разрастается и не боится креативить. Так, недавно открылся еще один ресторан на Таганке, и не обычный, а трехэтажный! При этом в интерьере большое внимание уделили деталям: есть целое собрание песен прошлых лет, деревянные гитары с толстыми струнами, плакаты с автографом Высоцкого, полки со стеклянными створками и многое другое, что цепляет ностальгический взгляд.

Обновленное меню в Kuznya House

Традиционно заботимся о тех, кто на выходные уехал в Санкт-Петербург. На красивейшем рукотворном острове Новая Голландия расположился ресторан Kuznya House. Идеальное место для атмосферного ужина прямо в центре города, да еще и теплыми летними ночами напролет — заведение открыто до 3:00.

С недавних пор кухней тут управляет шеф-экспериментатор Глен Баллис , который уже на 80% обновил меню. Теперь здесь можно попробовать и брускетту с крабом, и хрустящие артишоки с дзадзики, и даже устрицы на льду с гренками и взбитым сливочным маслом.

А какие тут вечера…

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Shutterstock/VOSTOCK