Бар Lumberjack отмечает свое 5-летие

В субботу, 18 августа, бар Lumberjack празднует свое пятилетие. Начиная с 19:00, гостей ждет фирменный welcome drink, приятная атмосфера, сюрпризы от команды и, конечно же, праздничный торт. Бронь столов в этот день не осуществляется.

В честь дня рождения в баре состоится guest bartending. Гостей за стойкой будут встречать бармены — «динозавры» Lumberjack’а, многие из которых были в команде еще с открытия. К юбилею бара каждый из них разработал авторские напитки, объединенные в специальную коктейльную карту, которая будет действовать всего один вечер.

Среди них — Rostovsky’ на знаменитом женевере с зеленым базиликом и игристым вином. Пикантный Mexican Tiger на основе мескаля, ананасового сока и кинзы. Azeroy — новое видение коктейля Роб Рой . Нестандартное сочетание шотландского односолодового виски, красного сухого вина и гранатового соуса с добавлением пары капель биттера. Scottish Flip — крепкий, в меру сладкий, но при этом удивительно мягкий коктейль, станет отличным дижестивом или прекрасным добавлением к десерту.

Адрес: Большой Спасоглинищевский переулок 3, стр. 5