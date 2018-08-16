Архитектор: Летние террасы и кафе на крышах популярны во всем мире

На крышах 25 культурно-досуговых центров появятся открытые летние террасы. Там установят шезлонги и зонтики, столики и стулья, киоски с напитками и готовой едой. Об этом в среду, 15 августа, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов . Как можно реализовать задуманную столичным правительством идею и не испортит ли она общий внешний облик города, «ВМ» узнала у архитектора Алексея Гинзбурга

Летние кафе и террасы на крышах пользуются популярностью среди горожан всего мира. Для жителей мегаполиса — это не просто развлечение, а спасение от летней жары, духоты и смога.

Кафе на крышах обожают жители Нью-Йорка, в особенности они популярны в центральной части города — Манхэттене. В Сингапуре часто встречаются бары на крышах небоскребов, куда офисные клерки заезжают прямо во время рабочего дня. А вот в столице, напротив, такие заведения только начали появляться, а ведь это отличный способ подняться над городской суетой и отдохнуть душой.

— Летние кафе, рестораны и террасы прямо на крышах вполне могут появиться в столице, — утверждает Алексей Гинзбург. — Москвичи смогут ощутить город более многомерно и глубоко, глядя на него сверху вниз.

Но реализовать задуманную идею не так просто. Задача архитектора — сделать так, чтобы летние кафе на крышах не смотрелись, как прыщи на самих зданиях, где они возведены, не выглядели как чужеродные организмы.

— Это должно быть эстетически, функционально, композиционно связанно со зданием, на крыше которого возводится кафе или ресторан, оно должно выглядеть как его продолжение, — отмечает архитектор.

КСТАТИ

При разработке летнего кафе или нестационарного торгового объекта (НТО) важную роль играет генеральный план проекта, на котором видны все его тонкости. Чтобы разместить летнее кафе или НТО, предприниматели должны соблюдать государственные требования. За игнорирование требований городских властей к размещению предпринимателей ждет строгое наказание — летнее кафе или нестационарный торговый объект будет вскоре демонтирован.