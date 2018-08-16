В «Мытном дворе» на продажу выставили ресторан «Бар Базар»

Число баров, ресторанов и кофеен, выставленных на продажу в Екатеринбурге, за год выросло на 36% — до 45 объектов, подсчитали специалисты онлайн-сервиса по продаже и подбору недвижимости N1.RU.

Большая часть объектов, появившихся в последние несколько месяцев, продаются по цене ниже, чем год назад. В результате средняя цена сейчас на 47% меньше, чем в сентябре 2017 года — 15,2 миллиона рублей.

— Прирост объектов общественного питания произошел из-за небольших местечковых заведений, у владельцев которых просто сменились планы на жизнь. В некоторых объявлениях говорится, например, что объект продается из-за переезда, — отмечает руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая. — В целом общепит сейчас можно назвать одной из наиболее активно развивающихся сфер для самозанятости, поэтому в ней идет постоянная ротация заведений.

Одно из самых дешевых заведений продается в центре города. В частности, за 670 тысяч рублей собственник кофе-бара на Малышева обещает передать все оборудование своего заведения, а также секретное оборудование для привлечения клиентов.

Еще одно уютное заведение в центре — «Бар Базар», расположенный в «Мытном дворе», — продают за 10 миллионов рублей. Причина — переезд в другой город. Стоимость аренды помещения тут составляет 230 тысяч в месяц.

За 20 миллионов рублей есть более просторное заведение — «Лось Вегас» на Вторчермете, возле которого до сих пор висит объявление об открытии. Этот бизнес продается вместе с помещением. Кстати, искать покупателя владельцы вынуждены тоже из-за отъезда.