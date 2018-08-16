Рыбный суп, но с угольками» о рыбной кухне в ресторане «СибирьСибирь»

Наши гастрономические обозреватели Анатолий Гендин и Ирина Клименко устраивают столичным ресторанам и кафе строгую проверку кухни и сервиса. Без обид и экивоков. Они решили выяснить, насколько в столице хороша и разнообразна рыбная кухня.

Рыбный суп, но с угольками

Ресторан «СибирьСибирь» показался нам самым правильным местом для рыбного обеда. И в самом деле, уж в Сибири-то наверняка с рыбой хорошо, и щедрое хлебосольство тамошнее всем известно. Впрочем, классическую для отечественной кухни закуску, сельдь пряного посола с отварным картофелем, мы заказывать не стали. Судя по цене этого незатейливого блюда (580 рублей), нам принесли бы пару-тройку селедок и несколько килограммов картошки. А вот форшмак из муксуна и сельди (540 рублей) нам понравился. Про форшмак важно знать немногое: он должен быть нежным. В этом заведении он как раз такой. Вечный кулинарно-философический вопрос — насколько мелко следует нарубить компоненты этого блюда — здесь решен радикально, их перемололи до состояния паштета; вышло неплохо. На деревянной доске нам принесли четыре кружочка ржаного хлеба, на каждом собственно рыбный паштет, увенчанный перепелиным яйцом и веточкой зелени. С дегустационными целями очень удобно заказывать одну такую порцию на двоих или даже на четверых. Впрочем, обнаружилась и заморочка. Что бы кто ни говорил, но размер все-таки имеет значение. Для одного укуса каждая пирамидка была великовата, а резать ее ножом не слишком удобно.

Уха из осетрины и муксуна (680 рублей) подарила нам массу всяких эмоций. Бросьте все и немедленно отправляйтесь в ресторан «СибирьСибирь» поглазеть на подачу этого блюда. Сначала в симпатичный порционный котелок по-гусарски уверенно опрокидывают рюмку водки. После чего элегантными щипцами опускают в него по очереди пару раскаленных угольков. Нет-нет, их не оставляют там насовсем, но это задорное шкворчание эффектно и производит впечатление. Чего не скажешь о содержимом котелка. Если в жизни вам повезло и вы уже знаете дивный вкус и умопомрачительный аромат настоящей ухи из свежепойманной рыбы, даже без шаманских плясок с водкой и тлеющими головешками, то сами сможете рассказать, чем она отличается от общепитовского рыбного супа из котла с непритязательным обилием моркови и картофеля. Правда, в нашем котелке обнаружились еще и два кубика рыбного филе; надо думать, они символизировали обещанных в меню осетра и муксуна.