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Алена Долецкая приготовила завтрак со звездным шефом и презентовала свою кулинарную книгу
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Алена Долецкая приготовила завтрак со звездным шефом и презентовала свою кулинарную книгу 

WMJ.ru 34 минуты назад
Фото: WMJ.ru
15 августа в московском ресторане «Горыныч» при поддержке KitchenAid прошел завтрак в честь выхода новой книги Алены Долецкой.
Новая книга Алены получила название «Утро. 50 завтраков». Во время мероприятия гостям были предложены блюда по ее собственным рецептам: фирменный кофе Гоголь с Моголем, оладьи из брокколи, бутерброды с яйцом пашот и слабосоленым лососем. Помимо Долецкой, с помощью техники KitchenAid готовили шеф-повар ресторана и звезда телепрограммы «Большой завтрак» Артем Лосев и его команда.
После вкусной трапезы специально для гостей Алена поделилась своими лучшими рецептами, рассказала о любимой кухне и затронула вопрос о важности завтрака в рационе. Несмотря на профессионализм исполнения и знания рецептов, Долецкая также призналась, что не заканчивала никаких гастрономических школ и является в этой отрасли любителем.
Ее книга — сочетание удобства приготовления и вкусовых качеств, а исполнение каждого рецепта занимает не дольше 20 минут. Так как Алена является фанатом кофе, в книге отведена целая глава, посвященная вариативности его приготовления и вариантам подачи:
Книга уже поступила в продажу и ее можно приобрести в любом книжном магазине города.
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Фото: пресс-служба
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