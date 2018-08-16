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Алена Долецкая выпустила обновленную книгу «Утро. 50 завтраков»
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Алена Долецкая выпустила обновленную книгу «Утро. 50 завтраков» 

Harper’s Bazaar 58 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
«Я совсем не профессиональный повар, вроде обожаемых мною Джейми Оливера и Найджеллы Лоусон, никогда не оканчивала высоких гастрономических школ, ресторанными империями не владею и журнал делаю не кулинарный. Сама не люблю дилетантов. Но быть amateur на кухне, по-моему, можно и даже обязательно для всех, кто любит есть и любит жить», — скромно говорила Алена Долецкая на презентации своей обновленной кулинарной книги в ресторане «Горыныч». Дилетант на кухне, тем не менее, угостила всех собравшихся фирменным кофе Гоголь с Моголем, оладьями из брокколи и бутербродами с яйцом пашот и слабосоленым лососем. Все блюда были приготовлены по рецептам из книги с использованием техники KitchenAid, а руководить кулинарным процессом Алене помогали шеф-повар ресторана «Горыныч» Артем Лосев и его команда.
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