Ещё
Яна Кушнер и Мари Коберидзе на завтраке-презентации Алены Долецкой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Яна Кушнер и Мари Коберидзе на завтраке-презентации Алены Долецкой 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Яна Кушнер, Мари Коберидзе, Урсула Ким, Артем Лосев, Ксения Рыжанкова, Алиса Радлова и другие.
Что: Презентация кулинарной книги Алены Долецкой.
Где: Ресторан «Горыныч» на Рождественском бульваре.
Когда: 15.08.2018.
Люди говорят: В ресторане «Горыныч» при поддержке KitchenAid состоялся завтрак с Аленой Долецкой. Алена презентовала обновленное издание кулинарной книги «Утро. 50 завтраков», рассказала о любимых рецептах и угостила всех присутствующих своими фирменными изысканными завтраками. Готовить Алене помогат шеф-повар Артем Лосев, ведущий шоу «Большой завтрак» на телеканале ТНТ.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yana-valensiya-i-mari-koberidze-na-zavtrake-prezentatsii-aleny-doletskoj/
Peopletalk: последние новости
Топ-10 крутых новых сериалов. Советует Александр Цекало Топ-8 сериалов для тех, кто учит английский язык Таким Джастина Теру ты еще не видел! Молодой и в брекетах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Цой: тайный смысл текстов музыканта68
Раскрыта тайна финальной сцены фильма «Начало»
Названа главная изюминка нового «Аватара»
Советские актеры, которые не пережили 90-е1
Что смотреть в кино: главные премьеры недели
Видео
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
02:59
Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
Кино
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
04:50
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить
Концерты
02:24
Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
Кино
05:58
Как сурдопереводчики работают на концертах
Концерты
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение