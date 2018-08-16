Яна Кушнер и Мари Коберидзе на завтраке-презентации Алены Долецкой

Где: Ресторан «Горыныч» на Рождественском бульваре.

Когда: 15.08.2018.

Люди говорят: В ресторане «Горыныч» при поддержке KitchenAid состоялся завтрак с Аленой Долецкой. Алена презентовала обновленное издание кулинарной книги «Утро. 50 завтраков», рассказала о любимых рецептах и угостила всех присутствующих своими фирменными изысканными завтраками. Готовить Алене помогат шеф-повар Артем Лосев, ведущий шоу «Большой завтрак» на телеканале ТНТ.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yana-valensiya-i-mari-koberidze-na-zavtrake-prezentatsii-aleny-doletskoj/