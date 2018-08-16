Известный писатель усомнился в качестве заморских блюд в ресторане Новикова

Российский писатель-фантаст Максим Костин усомнился в качестве подаваемых блюд в элитном столичном ресторане, принадлежащему известному ресторатору Аркадию Новикову

Костин рассказал, что намеревался заказать в ресторане YOKO «Кобэ Гю татаки» из мраморной японской говядины. Поскольку блюдо стоило 3500 рублей за сто граммов мяса, он решил удостовериться в том, что будет кушать мраморную говядину, доставленную именно из Японии.

«Я попросил официанта показать мне какое-нибудь подтверждение (этикетку, сертификат, накладную) тому, что мясо прибыло из Японии и конкретно из префектуры Хиого. Девушка согласилась и удалилась. Через 10 минут ко мне вышла управляющая со словами: «на данный момент документов у нас в ресторане нет, все этикетки и сертификаты находятся в другом ресторане Yoko. Там они разделывают мясо, упаковывают и привозят к нам»», — рассказал клиент.

По словам Костина, который к тому же является ресторанным критиком, на следующий день он не поленился зайти в другой ресторан Yoko, где должны были быть документы на дорогое мясо.

Как уверяет посетитель, там заявления своей коллеги не подтвердили и предоставлять какие-либо накладные, подтверждающие, что мясо действительно из Японии, отказались.

«Назвать имя производителя они не смогли. Откуда из Японии прибыл продукт они не уточнили, сославшись на то, что все накладные от российских фирм и искомой информации там нет. Этикетки, упаковку, да и само мясо мне, естественно, никто не показал. Со слов официанта после разделки все этикетки и упаковка отправились в мусорное ведро», — вспоминает посетитель.

Писатель, который нередко посещает столичные заведения и на своем сайте рассказывает о своих впечатлениях, сделал вывод, что «управляющие ресторанов Yoko, намеренно или нет, обманывают клиентов».

«Может и нет никакой японской говядины в Yoko, и вместо таджимы из Кобе гостям выдают ангус от Мираторг? Кстати, отличный ход: берем отечественное мясо, обзываем его на японский манер и выставляем по цене заморского деликатеса», — подытожил клиент ресторана.

В ресторане «Ридусу» пояснили, что действительно не смогли в тот день найти документы на мясную продукцию и, поскольку управляющего не оказалось на месте, отказались прокомментировать ситуацию.

Novikovgroup на запрос «Ридуса»также не смог предоставить оперативный комментарий.