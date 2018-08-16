Столичные рестораторы раскроют тайны бизнеса 

Столичные рестораторы раскроют тайны бизнеса21-23 августа в Москве, при поддержке Профессионального Ресторанного Альянса РЕАЛ состоится первая ежегодная неформальная встреча владельцев, инвесторов, топ-менеджеров и специалистов ресторанного бизнеса REDIS ресторанные дискуссии.REDIS — это особая история. Здесь не будет семинаров, красивых презентаций и «умных слов». Мероприятие пройдёт в формате активного обсуждения успешных кейсов, проблем и перспектив развития ресторанного рынка. Гости узнают «куда идет Москва ресторанная», претендуют ли рыба и морепродукты на лавры нового тренда и надолго ли приходит мода на вино? Кстати, о вине будут говорить отдельно. Потому что, потребление вина в ресторанах стабильно растет. Винные бары открываются, как грибы после дождя, и аналитики все еще говорят, что эта ниша пуста. Вино становится все демократичнее, тесня в оборотах и пиво и коктейли. Надолго ли? На эти и другие вопросы ответят знатоки: Влада Лесниченко, Владимир Басов и Евгения Качалова. Влада Лесниченко, винный эксперт, автор винных карт различных ресторанов и баров, соучредитель премии Russian Wine Awards:«Все будет довольно интересно. Формат мероприятия: разговор гостей на заданную тему — вино как тренд в ресторане. По сути — это дискуссия без презентаций, мы расскажем про практический опыт. Идея такова, что мы говорим о самом «трендовом» и самом успешном, то что сейчас качает в Москве. У каждого своя фишка и своя идея по одной дискуссии. САМОЕ ГЛАВНОЕ, что необходимо говорить о прикладных вещах. Действительно ли проект удачный, стоит ли влезать в эту концепцию, какие сложности были при запуске, какие сложности сейчас в работе. Как привлекают гостя. Сколько денег вложили. Если это компании, то также должны быть примеры концепций и рабочие кейсы.»21 августа состоится тур по винным барам. Начнется тур с необычного бара Barrel на Винзаводе, который находится в подвальном помещении в винном резервуаре, действительно предназначавшемся для хранения вина. Далее поездка в Prosecco bar и винные бары «Номер 15» и «13»; посещение бара «Цирк» и «Винный базар», Wine Happens и Big Wine Freaks, и конечно же группа доедет до Bambule и Twin Space. Но это будет не просто прогулка и дегустация, а вполне себе серьезная встреча. За этот день расскажут про создание атмосферы и выбор деталей, скажут какие же бокалы надо закупать и как наладить работу с поставщиками. Не обойдется без вопросов лучшим экспертам о том как правильно подобрать еду к вину и создать винную карту, плюс рассказ об умном маркетинге через продукт. Если уйти от винной тематики, то за два дня будет масса разговоров вокруг ресторанного бизнеса: расскажут, есть ли шанс у фуд-маркетов вырваться в национальный тренд или это удел только больших городов. Поговорят о маленьких форматах и «ярких звёздах». Всё это и даже больше обсудят на REDIS с лидерами московской ресторанной индустрии, которые поделятся опытом. Полный список участников и возможность купить билет можно посмотреть здесь: http://redis.restalliance.ruАдрес: Москва, Ленинская Слобода, д. 26, с. 15, Loft #3