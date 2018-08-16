В Майкопе в этом году отремонтируют четыре общественные территории

В столице Адыгеи в этом году отремонтируют четыре общественные территории, которые определили в результате народного голосования.

Среди них зелёная зона на ул. Подлесной, возле лестницы к ресторану «Мэздах».

Территория у подножия лестницы к ресторану «Мэздах» — более 1 тыс. кв. м — будет выложена плиткой. Здесь установят 30 уличных фонарей, поставят 17 скамеек, урны, проведут мероприятия по озеленению. Преобразится и сама лестница. Специалисты заменят старую конструкцию на новую, которая будет состоять из 19 лестничных пролётов и 684 ступеней.

Обновлённая лестница будет безопасной и удобной для отдыхающих. Полную реконструкцию зелёной зоны на ул. Подлесной планируют завершить до конца года.