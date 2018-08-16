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В Майкопе в этом году отремонтируют четыре общественные территории
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В Майкопе в этом году отремонтируют четыре общественные территории 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В столице Адыгеи в этом году отремонтируют четыре общественные территории, которые определили в результате народного голосования.
Среди них зелёная зона на ул. Подлесной, возле лестницы к ресторану «Мэздах».
Территория у подножия лестницы к ресторану «Мэздах» — более 1 тыс. кв. м — будет выложена плиткой. Здесь установят 30 уличных фонарей, поставят 17 скамеек, урны, проведут мероприятия по озеленению. Преобразится и сама лестница. Специалисты заменят старую конструкцию на новую, которая будет состоять из 19 лестничных пролётов и 684 ступеней.
Обновлённая лестница будет безопасной и удобной для отдыхающих. Полную реконструкцию зелёной зоны на ул. Подлесной планируют завершить до конца года.
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