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Владельцы точек общепита в столице Урала массово распродают площади
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Владельцы точек общепита в столице Урала массово распродают площади 

Уралинформбюро 49 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге за год выросло количество баров, ресторанов и кофеен, выставленных на продажу. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе сервиса по подбору и продаже недвижимости N1.ru, объектов стало больше на 36%.
При этом средняя цена заведения общественного питания сейчас на 47% ниже, чем в сентябре 2017 года. Аналитики объясняют это тем, что формируя цену на объекты, многие владельцы ориентируются на прошлогодний уровень цен и устанавливают свою сумму ниже прошлогодней «планки».
По словам руководителя N1.ru в Екатеринбурге Оксаны Сидлецкой, всплеск на рынке объектов общепита произошел из-за маленьких заведений, владельцы которых изменили планы на жизнь. «В некоторых объявлениях о продаже заведений говорится, например, что объект продается из-за переезда, — отметила она. — В целом, общепит сейчас можно назвать одной из наиболее активно развивающихся сфер для самозанятости, поэтому в ней идет постоянная ротация заведений», — уточнила эксперт.
Следует отметить, что одно из самых дешевых заведений, выставленных на продажу, находится в центре Екатеринбурга. За 670 тысяч рублей можно приобрести готовый кофе-бар на пересечении улиц Малышева и Луначарского.
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