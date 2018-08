Планы на выходные: глэмпинг, дворянское застолье и барабанное шоу

Выпить за любовь. Не хватает романтики? Save the date:

17 августа в «Китайских новостях» будут отмечать Циси — день влюбленных по-китайски! Этот праздник считается самым романтичным в Поднебесной. По этому случаю

шеф-бармен «Китайских новостей» Артем Лукьянов разработал специальный коктейльный сет «для нее и для него». Сет будут дарить романтично настроенным парочкам в каждом ресторане, а для тех, кто захочет продолжить свидание, представится возможность выиграть ужин на двоих с доставкой на дом.

Хорошо повеселиться. Впервые в истории известно, как закончится пятничная вечеринка — вкусным бранчем с 12 до 16 часов в баре Happy End под бодрые треки DJ SHOTA 18 августа и DJ Razokov 19 августа. Или обретением себя в компании first lady барной индустрии Марии Баранец. Мария мертвого из могилы достанет и животворящим коктейлем напоит. А парни вдохнут жизнь в загулявших вас, наполнив пространство музыкой, от которой захочется свернуть горы.

Поесть мяса. 18 августа на Центральном рынке открывается вторая лавка «Ребро Адама». Помимо основного меню со свиными, говяжьими и бараньими ребрами, стейками, тартаром, борщом и сэндвичем с ростбифом, появятся блюда в азиатском стиле: сочная свинина на гриле в медовом маринаде с соусом тонкацу, бифштекс с костным мозгом и соусом из мадеры, салат с подкопченными свиными ушами и томленой тыквой с апельсиновой заправкой. Кстати, по традиции можно будет купить стейки с собой. Сделать доброе дело. На ВДНХ запустился классный благотворительный проект — рядом с фонтаном «Дружба народов» появился терминал, который пересмотрел и усовершенствовал старую добрую традицию бросать монетку. Теперь посетители ВДНХ могут получить памятную монетку, прикоснувшись к терминалу своей банковской картой, а заодно сделать доброе дело — все вырученные в рамках проекта средства поступят в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Сходить на концерт на веранде. 18 августа Holy Basil Cafe и ZARYAD.studio зовут всех окунуться в атмосферу лета! На балийской веранде кафе состоится концерт исполнителя JIVOY. Если вы все еще в танке, рассказываем: JIVOY — это яркий музыкальный эксперимент, полный летних ритмов и разнообразия жанров. Энджой! Съесть вкусный сет. В ресторанах Maison Dellos продолжается фестиваль Set-o-Mania. Чтобы почувствовать себя настоящим дворянином, идите в «Кафе Пушкинъ» — сет-меню открывает закуска с зеленым салатом, пьяными ягодами и сливочным сыром. Основная позиция первого сета — говяжья голень с гречневой кашей — очередной оммаж русской кухне. Классический десерт «Париж — Брест» в фестивальном меню «Кафе Пушкинъ» рассказывает историю легендарной велогонки 1905 года. Второй сет состоит из легких блюд, в нем много овощей и сезонной зелени. Меню начинается с закуски с ростбифом, травами и специями. На горячее — сочный сибас, поданный с овощами-гриль и грибами, а в заключение — нежнейший ванильно-карамельный мильфей. Пожить в глэмпинге. С 17 по 25 августа в районе Ходынского поля откроют зону для глэмпинга. Поясняем терминологию: Глэмпинг (англ. glamorous camping) — это вид кемпинга, который совмещает отдых под открытым небом и удобства комфортабельной гостиницы. Пространство с 8 палатками-шатрами, зоной отдыха, охраной и ресепшеном расположится на крыше открытой парковки в западном крыле торгового центра «Авиапарк». Идея проекта в том, чтобы дать людям возможность расслабиться, не выезжая из Москвы. Палатки-шатры можно арендовать через интернет-сервис Airbnb. Выпить чачи на закате. В грузинском ресторане «Казбек» ждут гостей на вечеринки в лучах закатного солнца: здесь играет ди-джей и угощают авторскими коктейлями. Хозяйке на заметку: в летнее время года у ресторана работает живописная веранда с видом на Москву-реку и широкую набережную. Кроме того, каждый вечер на закате гостей веранды угощают специальным коктейлем под названием «Чача-Сансет». В основе коктейля — плодовая чача на хурме, дополненная мандариновым фрешем и клубничным сиропом. Ваше здоровье! Съездить на музыкальный фестиваль. В Никола-Ленивце стартует фестиваль музыки и архитектуры Signal. Четырехдневное событие пройдет на территории национального парка «Угра». В первой волне хедлайнеров: Tommy Four Seven, Myn, Robert Lippok, Anthony Linell / Abdulla Rashim, Tofu Productions, Radio Slave, Onur Ozer, AK41 (Dan Andrei + Kozo), Francesco Del Garda, Digby, Laurine Frost (live), Tijana T, Lovefingers, Kris Baha (live), Lucrecia Dalt (live), The Proper Ornaments (live in concert). В дополнение к основной программе на четырех сценах Signal — высокотехнологичной основной, концертной Meadow и танцполах Mobius и Prizma — пройдет серия шоу-кейсов международных и локальных лейблов-партнеров фестиваля, список которых откроет лондонская банда Digital Tsunami. По традиции всех гостей феста ждет впечатляющая арт-программа. Пакуйте чемодан. Послушать барабаны. Вас 17 августа в рестобаре на Большой Лубянке I’VAN GOGH пройдет Club Drum Show от барабанщика-виртуоза Тима Иванова. Уникальность сэтов Тима в сочетании танцевальной электронной музыки, живых барабанов и современных цифровых перкуссионных инструментов.