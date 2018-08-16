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Киркоров подрался в ресторане
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Киркоров подрался в ресторане 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
51-летний Филипп Киркоров устроил дебош в ресторане. Артист и сам не ожидал, что сцена получится столь правдоподобной.
Король поп-сцены сыграл самого себя в ситкоме СТС. Киркоров любит подчеркивать, что первым готов посмеяться над собой. За это его и любят сценаристы. Исполнитель не первый раз принимает участие в съемках проектов каналам и каждый раз ему достается скандальный образ. На этот раз Киркоров по сценарию вспылил в ресторане. Подвод к тому был: его долго не обслуживали, тут у кого угодно терпение лопнет. Когда официант, наконец, подошел к именитому посетителю, тот, не долго думая, швырнул его через стол. Получился так убедительно, что Киркоров и сам обалдел. О съемках серии певец написал у себя на странице в соцсетях: «А вот как это было на самом деле! Как я утихомиривал и усмирял свой гнев на съёмочной площадке! Слабонервным не смотреть!». Герою эпизода, правда, тоже достается: на Киркорова в какой-то момент выплескивают бокал с вином.
Заметим, сцены с потасовками не в новинку для певца. Подобное уже было на съемках другого сериала. Тогда Филиппу досталась сцена, в которой он одну за одной отвешивает пощечину герою Георгия Дронова. После команды режиссера «Стоп! Снято!» артист принялся извиняться перед актером, мол так увлекся, что теперь неудобно перед коллегой. Наградой артисту и тогда, и сейчас, за стали бурные аплодисменты съёмочной группы.
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