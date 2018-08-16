Киркоров подрался в ресторане

51-летний Филипп Киркоров устроил дебош в ресторане. Артист и сам не ожидал, что сцена получится столь правдоподобной.

Король поп-сцены сыграл самого себя в ситкоме СТС. Киркоров любит подчеркивать, что первым готов посмеяться над собой. За это его и любят сценаристы. Исполнитель не первый раз принимает участие в съемках проектов каналам и каждый раз ему достается скандальный образ. На этот раз Киркоров по сценарию вспылил в ресторане. Подвод к тому был: его долго не обслуживали, тут у кого угодно терпение лопнет. Когда официант, наконец, подошел к именитому посетителю, тот, не долго думая, швырнул его через стол. Получился так убедительно, что Киркоров и сам обалдел. О съемках серии певец написал у себя на странице в соцсетях: «А вот как это было на самом деле! Как я утихомиривал и усмирял свой гнев на съёмочной площадке! Слабонервным не смотреть!». Герою эпизода, правда, тоже достается: на Киркорова в какой-то момент выплескивают бокал с вином.