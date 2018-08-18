Биография Кими Райкконена сразу стала бестселлером

В финском издательстве Siltala с удовольствием отмечают, что продажи представленной в минувший четверг биографической книги «Неизвестный Кими Райкконен» идут прекрасно, и первый тираж уже разошёлся.

«Продажи идут исключительно хорошо, — заявила Реетта Рави, представитель издательства. — Конечно, мы предполагали, что книга вызовет интерес у читателей, хотя и не ставили перед собой какого-либо плана по её продажам. Первый тираж составил примерно 50 тысяч экземпляров, и он уже полностью распродан.

В понедельник увидим, сколько ещё магазинов пришлют нам новые заказы. Безусловно, будет подготовлено второе издание…»

Кроме того, большой интерес к книге, написанной Кари Хотакайненом, весьма известным в Финляндии автором, уже проявили многие библиотеки страны.